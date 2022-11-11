На площади 200 кв. м шоурума в Ташкенте разместилась продукция предприятий промышленной, газовой, машиностроительной и пищевой отраслей.

Промышленную газовую отрасль представляют компании «Альтернатива», «Алсо», «Равани-Рус», «Завод Спецагрегат», АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», ООО «Техтрон-Тт».

"Альтернатива"

Компания «Альтернатива» является одним из крупнейших российских производителей фасадных систем. Изготовление продукции осуществляется на высококлассном российском и импортном оборудовании. Качество изделий подтверждается многолетней и успешной работой с одними из ведущих строительных компаний России и ближнего зарубежья. Основные виды деятельности компании «Альтернатива» — производство и поставка комплектующих для навесных вентилируемых фасадов от каркасов и облицовочных материалов до крепежных элементов. Компания принимает заказы на изготовление штампованной продукции, имеет возможность изготовления матриц, пресс-форм и штампов на импортном оборудовании фирмы Sodick (Япония).





«Алсо»

Завод «Алсо» является одним из крупнейших российских производителей цельносварных стальных шаровых кранов общепромышленного назначения. Предприятие имеет продолжительный опыт поставок на «Газпром газораспределение» в 64 регионах России. Ассортимент продукции включает в себя шаровые краны как надземной, так и подземной установки. Завод «Алсо» также предлагает популярные решения для оптимизации затрат при реновации газопроводов. Для строительства новых газораспределительных сетей, кроме стандартных стальных шаровых кранов, завод производит продукцию в специальном исполнении.





Предприятия LD

Предприятия LD — это заводы полного цикла. Это означает, что каждый из заводов получает из сырья готовые изделия. Полный контроль качества полуфабрикатов и готовых изделий — предприятие полностью отвечает за качество крана и его отдельных деталей, так как самостоятельно производит эти детали. Снижение себестоимости продукции, следовательно — отсутствие роста цен на готовые изделия. Стоимость полуфабрикатов по кооперации всегда дороже, чем стоимость деталей, выпускаемых на собственных производственных мощностях. За счет этого есть возможность сохранять стоимость продукции на комфортном для клиентов уровне.





«Дст Урал»

Компания «Дст Урал» занимается производством промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков. Техника «Дст Урал» используется как крупными предприятиями добывающих отраслей России, так и небольшими частными компаниями, работающими в горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче, коммунальном хозяйстве. Конструкционно машины во многом уникальны. Используемые технические решения и проверенные временем элементы силовой группы, трансмиссии, ходовой части выводят продукцию завода на ведущие позиции в России и ближнем зарубежье.





«Техтрон-Тт»

Завод «Техтрон-Тт» является одним из крупнейших в России поставщиком запчастей для автотракторной техники, в том числе оригинального исполнения, аналогов от разных производителей, специализируются на разработке, проектировании и производстве деталей, узлов, сборочных единиц для ходовых систем и трансмиссий гусеничной техники.

Завод «Техтрон-Тт» изготавливает ходовые системы для гусеничной техники: ЧТЗ, «Дст-Урал», «Четра», Shantui, Komatsu, Liebherr, Caterpillar.





«Завод Спецагрегат»

Завод «Спецагрегат» постоянно развивает действующие направления производства, ведет разработку и запуск новых. Главное отличие — высокий уровень инженерной проработки проектов любой сложности, собственные производственные линии полного цикла, современное оснащение. На протяжении многих лет для ООО «Завод Спецагрегат» работает на результат, внедряя новые технологии и совершенствуя предыдущие. При проектировании и производстве продукции основной тенденцией являются высокое качество применяемых материалов, надежность и прочность конструкции, удобство эксплуатации. Вся производимая техника проходит продолжительные полевые испытания.





Ознакомится с продукцией этих и других компаний вы можете по адресу: ул. Шарафа Рашидова 98А с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

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