Банкам разрешат дистанционное открытие банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 10 ноября.

Согласно документу, с 1 мая 2023 года банки смогут дистанционно открывать счет юрлицам и ИП, учредители которых являются резидентами Узбекистана, при наличии необходимых условий дистанционной идентификации заявителя.

С этой же даты юрлица смогут оформлять в электронной форме договоры по обеспечению электроэнергией, природным газом, горячей водой, питьевым водоснабжением, оказанию услуг канализации и телекоммуникации, отчётов об их потреблении, разовых и периодических документов по договорной величине на очередной период.

Ранее мы сообщали, что юрлиц также освободили от обязательства хранить архивные документы о зарплате и иных доходах физических лиц, а также финансовые, налоговые и статистические отчёты и передавать их в архивы. Изменение затронет документы, оформленные с 1 января 2022 года.