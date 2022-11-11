Президент Шавкат Мирзиёев в качестве председателя саммита Организации тюркских государств (ОТГ) вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Высший орден тюркского мира, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган.

Тюркский мир сегодня обладает большей мощью, нежели еще вчера, заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии награждения. Его цитирует агентство Anadolu.

Он выразил признательность и гордость. По словам Эрдогана, ОТГ зарекомендовал в себя в качестве уважаемой и признанной международной структуры.

«Наши страны едины в стремлении к тесной интеграции и сотрудничеству по самым различным направлениям: от спорта до культуры, от политики до торговли. Площадка Организации тюркских государств является плодом совместных усилий наших государств», — отметил турецкий лидер.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями тюркских государств станет возможным устранение любых вызовов и преград.

«Высший орден Тюркского мира» налагает на меня большую ответственность в вопросе укрепление связей с тюркоязычными государствами, сплочения наших народов, повышения авторитета ОТГ в мире", — добавил турецкий лидер.

Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял Международную премию имени Алишера Навои, присужденную великому писателю Чингизу Айтматову.

Напомним, накануне президент Шавкат Мирзиёев также наградил президента Турции Реджепа Эрдогана орденом «Имам Бухари» высшей степени. Турецкий лидер стал вторым человеком, удостоенным этой награды.