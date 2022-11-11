С 7 по 26 ноября в рамках акции «Умные покупки» на все курсы бизнес-школы ALPHA действуют скидки от 25% до 40%.

«Черная пятница — это всегда соблазн купить много всего разного по выгодным ценам. Мы и сами не раз с этим сталкивались. Но насколько это разумно и дальновидно? И на самом ли деле вам нужна эта вещь? Второй год подряд мы организовали акцию „Умные покупки“, которая запускается в преддверии Черной пятницы и призывает тратить деньги с умом, инвестируя их в себя и свое развитие», — сказал Антон Чехов, со-основатель и коммерческий директор ALPHA.

Программы, на которые можно записаться:

школа маркетинга и HR обучают востребованным профессиям — 80% выпускников находят работу сразу после завершения обучения;

школа менеджмента поможет управлять своей командой грамотно и приводить ее к лучшим результатам;

курс по продажам научит работать с возражениями и закрывать больше сделок;

курс программирования Python, запущенный в партнерстве с МАИ, поможет сделать первые шаги в мире IT.

В программы ALPHA внедрена система менторства и усилена практическая отработка полученных знаний. Менторами выступают опытные специалисты-практики, работающие в одних из ведущих локальных и международных компаний.

Получить консультацию по программам и записаться на пробный урок можно по телефону: (+998) 99−835−05−25 или в Telegram: t.me/AlphaEducation.

Сайт: alpha.uz

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