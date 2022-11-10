Tehnikum School — это школа актуальных профессий, которая поддерживает и обучает талантливую молодежь Узбекистана.

В 2022 году при поддержке генерального партнера Coca-Cola состоится вторая ежегодная премия Tehnikum Bloggers Award'22, где будут определены топовые контент-мейкеры Ташкента в 12 номинациях, которые будут бороться за звание блогера 2022 года.





Все победители получат гаджеты и подарки от партнера Tehnikum — бренда Wiko.

Этапы отбора номинантов:

Члены жюри номинируют блогеров в определенной категории по ряду критериев: активность и периодичность постов, количество и вовлеченность подписчиков. Голосование идет каждый день на странице Tehnikum в Instagram. Победители каждой категории выходят в гранд-финал, где будут бороться за звание «Лучшего блогера — 2022».





Финальная церемония состоится 20 ноября в 18:00 на закрытом празднике в честь трехлетия школы. На мероприятии будут присутствовать знаменитые блогеры, маркетологи одних из ведущих компаний и представители сферы IT. Мероприятие пройдет в формате вечеринки с розыгрышами подарков, топовыми бэндами и диджеями Узбекистана.





Получить подробную информацию о мероприятии, стать его участником или партнером можно по по ссылке party.tehnikum.school.

Организатор мероприятия школа Tehnikum.





Адрес: ул. Афросиаб, 2, БЦ Barakat.

Ориентир: станция метро «Космонавты».

Instagram: @tehnikum.school

Telegram: t.me/tehnikum_school

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