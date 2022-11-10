Глава МИД Узбекистана Владимир Норов выступил на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств 10 ноября в Самарканде.

Свою речь он начал с того, что саммит проходит в условиях нарастания геополитической напряженности. «Усиливающаяся борьба за новый мировой порядок вызывает глубокие разногласия в глобальном масштабе, создавая множество угроз стабильности, безопасности и дальнейшему развитию наших стран и региона», — сказал Владимир Норов.

Он отметил, что в этой сложной международной обстановке Организация тюркских государств вступает в новый, более ответственный этап своего развития. «Поэтому для нас очень важно продемонстрировать наше единство, солидарность и совместные усилия для достижения поставленных перед нами стратегических целей и задач», — добавил он.

«Прежде всего, нам необходимо укреплять и расширять наши многосторонние отношения и наращивать наши совместные возможности для преодоления угроз суверенитету, территориальной целостности, безопасности и устойчивого развития на основе твердой приверженности принципам открытости, равенства и взаимного уважения», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.

Владимир Норов отметил, что объем взаимной торговли между странами организации составляет менее 3% (21 млрд долларов) от общего объема торговли в более 970 млрд долларов государств-членов.

Чтобы увеличить эту цифру в несколько раз, по его словам, необходимо:

последовательное снижение тарифных ограничений и иных барьеров на пути расширения торгово-экономических отношений, активное внедрение инноваций и цифровых решений в торговлю;

активная поддержка инвестиционного, финансового и инфраструктурного сотрудничества, поощрение совместных проектов.

Глава МИД Узбекистана напомнил, что накануне, по итогам встречи министров экономического сотрудничества стран организации, была утверждена Стратегия содействия торговле между государствами-членами организации, подписано соглашение о формировании упрощенного таможенного коридора. «Достижение договоренности о создании Турецкого инвестиционного фонда также является большим достижением», — отметил глава МИДа.

Владимир Норов анонсировал подписание важных документов в области транспортного сотрудничества — соглашения о международных смешанных перевозках грузов и программы сотрудничества в области транспорта.

«Складывающаяся в Евразии новая геоэкономическая ситуация открывает перед нами весьма благоприятные перспективы для превращения нашего региона, соединяющего стратегические коридоры Евразии, в мощное транспортно-логистическое звено глобальной производственно-сбытовой цепи», — заявил глава МИДа.

«Основная цель — создание единого транспортного пространства, которое прочно свяжет наши сухопутные и морские порты с мировыми рынками. Вместе мы сможем превратить Транскаспийский коридор в площадку будущей интеграции стран организации в единую транспортную систему», — подчеркнул Владимир Норов.

Реализация комплекса совместных мер, направленных на увеличение возможности грузоперевозок, сокращение времени и стоимости, цифровизацию транспортно-логистической системы данного маршрута, а также гармонизацию и синхронизацию таможенного и транспортного законодательства, приблизит страны организации к этой стратегической цели, добавил глава МИДа.

В своем выступлении Владимир Норов также затронул вопрос обеспечения стабильного мира и безопасности в Афганистане.

«Нам необходимо разработать общий и целостный подход к временному правительству Афганистана», — сказал глава МИДа, напомнив, что Узбекистан привержен твердой и принципиальной позиции в отношении необходимости активной поддержки международным сообществом политического и социально-экономического восстановления этой страны.