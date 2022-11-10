В преддверии первого саммита Организации тюркских государств 10 ноября в Самарканде состоялся узбекско-венгерский бизнес-форум, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В его работе приняли участие руководители ключевых министерств и ведомств, банков, а также представители около 200 крупных венгерских и узбекских компаний в сферах ИКТ, строительства, машиностроения, сельского хозяйства, пищевой и лёгкой промышленности, медицинской и фармацевтической отраслях, транспорте и логистике.

В церемонии открытия форума приняли участие заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто.





Министры обозначили наиболее перспективные направления для реализации совместных инвестиционных проектов, такие как развитие альтернативной энергетики, добыча и глубокая переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, автомобилестроение, производство фармацевтической продукции и туризм.

По итогам мероприятия были подписаны восемь документов, в том числе ряд соглашений и договоров о сотрудничестве в сферах автомобилестроения, оказания транспортно-логистических услуг, лёгкой промышленности, птицеводстве, а также меморандумы о взаимопонимании в области производства медицинской и фармацевтической продукции, научно-технической сфере и рыбоводстве.