В тронном зале совета директоров Национальной медицинской академии Франции в Париже установили бюст ученого Абу Али ибн Сино, сообщает пресс-служба международного мультимедийного проекта «Культурное наследие Узбекистана».

Его открыли во время церемонии вручения премии Avicennia International Prize, нацеленной на продвижение научного и гуманистического наследия учёного в области медицины, философии и культуры.

В этом году награды имени Авиценны удостоены: председатель попечительского совета Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Бахтиёр Фазылов, директор Центра исламской цивилизации Шоазим Миноваров, профессор средневековой истории в Университете Парижа, автор нескольких работ об Авиценне и его «Каноне медицины» Жоэль Шанделье и научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции CNRS, исламовед Карим Ифрак.

Бронзовый бюст основоположника современной медицины Абу Али ибн Сино установили в зале заседаний Совета директоров медакадемии. В церемонии открытия участвовал посол Узбекистана во Франции Cардор Рустамбаев.

«Выражаем особую благодарность попечительскому совету Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, за вклад в реализацию этого проекта. Этот бюст, который стоит перед вами, прошу принять как символ нашего сотрудничества и подарок от имени узбекского народа. Это событие останется в истории и станет достойным вкладом для молодого поколения в изучении наследия великого ученого Авиценны», — заявил Cардор Рустамбаев.

Премия Avicennia International Prize была учреждена в 2015 году «за содействие философским и медицинским исследованиям и сотрудничеству между странами Европейского Союза, Средиземноморья и Центральной Азии». Ею награждаются ученые и другие деятели, которые своими исследованиями, публикациями, а также практической работой внесли вклад в ознакомление с работой великого мыслителя Авиценны или работали над установлением мира и развитием культурного сотрудничества.