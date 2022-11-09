Если хотите получить новую профессию в сфере менеджмента, сейчас самое время это сделать, ведь компания Skillbox.uz объявила сезонные скидки до 60%.

В это направление входят востребованные профессии:

продакт-менеджер;

менеджер проектов;

операционный менеджер;

бухгалтер;

методист;

продюсер онлайн-курсов.

Курсы подойдут даже тем, у кого нет специального образования и опыта, все равно есть возможность получить новую профессию. Курсы длятся от пяти месяцев, а применять знания на практике можно будет уже в процессе обучения.

Что такое Skillbox

Skillbox — это свобода. Можно учиться удаленно, по графику, который выберете сами. Опытные преподаватели-практики помогут разобраться во всех нюансах профессии и получить актуальные знания.

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Телефон: (+998) 71−252−36−36.

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