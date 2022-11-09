Более 1,2 тонны непригодного к употреблению мяса было обнаружено в махалле «Гулбог» Зангиатинского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба ГУВД области. Сообщается, что мясо хранилось в птичнике, оборудованном мясником Б. Т. (1993 года рождения).

Обнаруженная мясная продукция хранилась в условиях, не соответствующих санитарным требованиям и, согласно проведённому изучению, представляла опасность для здоровья и жизни людей.

В отношении Б. Т. и других лиц возбуждено уголовное дело по статье 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.



