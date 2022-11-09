Равшан Убайдуллаев — руководитель проекта ISH.UZ — поделился мнением о том, как внедрение инновационных технологий поможет закрывать вакансии быстрее и повысить эффективность отдела кадров.

Основные проблемы при подборе кадров типичны для многих компаний.

Вакансии долго не закрываются. Некоторые вакансии могут не закрываться неделями. Для компании это прямой экономический ущерб или недополученная прибыль.

Кандидаты не подходят под критерии. Сотрудник, не обладающий нужными компетенциями, не может качественно выполнять задачи и на его место приходится искать нового. Это зачастую приводит к срыву сроков и проектов.





Подбор персонала не автоматизирован. Заявки и резюме пересылаются в мессенджере, списки кандидатов и собеседований ведутся в экселе, оценочные листы и тестовые задания заполняются на бумаге. Отсутствует цифровой кадровой резерв и аналитические отчеты.

Рекрутеры перегружены рутинной работой. Много времени тратится на сбор заявок, обзвон кандидатов, запрос резюме, заполнение таблицы в экселе, назначение и контроль собеседований. На непосредственное общение и отбор кандидатов сил и времени остается не так много.

Большинство этих проблем можно решить, внедрив современные цифровые инструменты поиска и подбора персонала.

Одним из таких решений на рынке Узбекистана является облачная система автоматизации подбора персонала ISH.UZ PRO.





Возможности ISH.UZ PRO это:

автоматизация всего процесса подбора персонала;

доступ к обширной базе кандидатов и интеграция с hh.uz и Linkedin;

инструменты тестирования и оценки кандидатов;

воронка кандидатов и настраиваемые этапы отбора;

цифровой кадровый резерв и аналитические отчеты;

коммуникация с кандидатами по SMS, Telegram и e-mail;

автоматический подбор кандидатов на вакансии.





ISH.UZ PRO отлично подойдет как для крупных компаний, которые постоянно ищут сотрудников, так и для малого и среднего бизнеса. Внедрение системы в компании занимает 1−2 дня, после которых эффективность работы по поиску персонала возрастает в разы. Стоимость использования системы составляет от 749 000 сумов в месяц.

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