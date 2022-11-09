Правительство Узбекистана 8 ноября утвердило положение о центрах обеспечения занятости и укрепления здоровья женщин по месту жительства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно положению, такие центры создаются в каждой махалле. Предполагается, что в рамках этого социального проекта занятостью должны быть обеспечены до 20 женщин. Предпринимателям в центрах выдадут государственный грант в размере до 3 млн сумов на каждую безработную женщину, занятость которой будет обеспечена.

Государственный грант выделяется на обучение профессиям и предпринимательству, а также помощь в открытии своего дела для следующих категорий женщин:

внесенных в «Единый реестр социальной защиты», а также в «женскую тетрадь»;

безработных, особенно в сельской местности, занимающихся воспитанием детей;

️вернувшихся из зарубежной трудовой миграции;

безработных с инвалидностью;

занимающихся поденными работами для сокращения неформальной занятости;

пострадавших от торговли людьми, притеснений и насилия, попавших в тяжелое экономическое положение;

️окончивших средние и профессиональные учебные заведения, но не имеющих возможности учиться в вузе;

ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вернувшихся из учреждений по исполнению наказания.

Напомним, в сентябре также была запущена программа USAID по обучению предпринимательству 600 сельских женщин Узбекистана.