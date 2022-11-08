7 ноября в Министерстве развития спорта состоялась пресс-конференция, посвященная проведению спортивного забега Yangi Nafas, приуроченного ко Дню принятия государственного флага Республики Узбекистан.

Остается неделя до проведения одного из масштабных мероприятий в рамках празднования 31-ой годовщины Дня принятия государственного флага.13 ноября одновременно в 15 городах Узбекистана стартует забег Yangi Nafas под девизом «Одна страна, один старт, одна дистанция, одна цель — бежим вместе!».По традиции, спортивное мероприятие будет транслироваться на телеканале sport.uz в прямом эфире c подключениями из регионов Узбекистана и Каракалпакстана.





Министр развития спорта Адхам Икрамов отметил, что в настоящее время по всему Узбекистану идет подготовка к достойному проведению спортивно-патриотических мероприятий ко Дню флага. Он подчеркнул, что для каждого спортсмена государственный флаг Узбекистана является символом побед и достижений, атрибутом гордости и чести, олицетворением национального единства.

Ожидается, что в забеге примут участие более 32 тысяч человек по всему Узбекистану — это в два раза превышает количество бегунов, участвовавших в спортивном мероприятии Yangi Nafas, организованного летом 2022 года ко Дню молодежи.





При поддержке Агентства по делам молодежи и Министерства высшего и среднего образования в мероприятии примут участие большое количество молодых участников. По информации министерства, к забегу Yangi Nafas присоединятся около 27 тысяч студентов из 85 высших учебных заведений Узбекистана.

Во время пресс-конференции в онлайн-режиме представители региональных оргкомитетов рассказали о ходе подготовки в городах-участниках забега Yangi Nafas. Были утверждены маршруты и комплекс мероприятий по обеспечению безопасности массового забега, в том числе и для участников с ограниченными возможностями.

Важной частью забегов Yangi Nafas является внедрение инклюзивных ценностей в спортивные массовые мероприятия. При содействии Министерства юстиции в каждом забеге Yangi Nafas привлекаются к участию бегуны с инвалидностью. Организаторами учреждена специальная номинация «За волю к победе».





Заместитель председателя Федерации легкой атлетики Андрей Абдувалиев отметил, что в Узбекистане за последние годы значительно выросла популярность легкой атлетики среди населения. И если раньше гражданам было привычнее просто наблюдать за спортивными достижениями легкоатлетов, то сегодня молодежь и люди среднего и старшего возраста с удовольствием присоединяются к массовым спортивным мероприятиям. Каждый забег для них — это возможность улучшить навыки и увидеть свой спортивный прогресс.

В Ташкенте будут организованы три локации, где каждый желающий может принять участие в забеге — парк «Янги Узбекистон», парк «Ашхабад» и площадка Humo Arena.

Организаторами спортивного забега Yangi Nafas выступают Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство развития спорта, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия, хокимият Ташкента, Агентство по делам молодежи, Федерация профсоюзов, АО «Узбекнефтегаз», Федерация триатлона Узбекистана, Федерация легкой атлетики Узбекистана при содействии клубов любителей бега.

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