В 2022 году на собрании перестраховщиков «Баден-Бадена» приняли участие более 2 850 представителей одних из крупнейших мировых перестраховочных компаний и перестраховочных брокеров. Это ежегодное собрание в Бадене (Германия), которое проводится с 1995 года.

На этом престижном собрании представителями АО «Узагросугурта» были проведены важные стратегические переговоры и встречи с рядом международных партнеров для дальнейшего развития деятельности общества, подписаны соглашения о сотрудничестве.

В частности, обсуждались перспективы сотрудничества с немецкой компанией Hannover Re в вопросах оптимизации объема облигаций, страхования от дефолтов и относительно быстрого и минимального получения котировок в процессе участия в тендерах.

Также одна из крупнейших перестраховочных компаний представитель Swiss Re (Швейцария) выразил готовность к сотрудничеству с обществом в области обучения с помощью программы обмена.

На собрании приняла участие американская компания Aon (глобальный страховой консультант, один из крупнейших страховых брокеров в мире, на сегодняшний день имеет представительства в 120 странах мира), представители которой особо отметили динамичное развитие страхового рынка Узбекистана и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по размещению вкладов в перестраховочных компаниях с высоким рейтингом на основе факультативных договоров.

Независимый брокер по страхованию и перестрахованию Köln & reeker предлагает широкий спектр консультаций и услуг перестраховщикам, риск-менеджерам. С данным брокером достигнута договоренность о подписании соглашения об автоматическом рассмотрении и безбумажном использовании размера ответственности в энергетическом и имущественном страховании, а также о рассмотрении и организации страховой выплаты в краткосрочной перспективе в случае наступления страхового случая.





В ходе международной встречи представителями АО «Узагросугурта» было налажено сотрудничество с LLP Miller Insurance Services, занимающим высокое место на рынке всемирного центра перестрахования Lloyd’s.

Практика разработки необходимого страхового продукта в зависимости от текущей ситуации на рынке имеет большой опыт. Между тем, Lloyd’S является одним из ведущих брокеров в синдикате ARCH Market, а также в компании работают в общей сложности 890 брокеров, андеррайтеров и методологов. Учитывая это, велись интенсивные переговоры об ускорении работ по перестрахованию не только на выходе, но и на входе.

В рамках престижной встречи также состоялась встреча с представителями рыночного брокера Lloyd’s Tucker. На встрече обсуждался опыт в области страхования от несчастных случаев и здоровья, имущества, строительства, профессиональной ответственности, а также факультативного перестрахования. В этот день также были проведены переговоры с ответственным персоналом британской компании MNK Re Limited по вопросам организации перестрахования видов страхования, включая имущественное и аварийное, жизни и здоровья, энергетическое и авиационное, морское, финансовое, банковское страхование и специальные непредвиденные обстоятельства.

По завершении международной встречи также были проведены переговоры с немецким институтом Лейбница по развитию сельского хозяйства в странах с переходной экономикой. На нем были обсуждены вопросы индексного страхования и разработки тарифов на страхование хлопчатника и зерновых колосовых культур для фермеров на территории Узбекистана. Подписан пятилетний меморандум о сотрудничестве между сторонами по развитию данной сферы. В рамках меморандума будет осуществляться взаимный обмен опытом.

Помимо этого, достигнута договоренность о постоянном контакте с текущим и будущим состоянием совместной деятельности и продолжении конкретных совместных мероприятий в соответствии с условиями соглашения, а также о координации такой деятельности посредством устного или иного общения.

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