В горных районах Узбекистана с понедельника дождь периодически переходит в снег на фоне снижения температуры из-за холодного фронта с Поволжья. Узгидромет 8 ноября впервые с начала осенне-зимнего сезона сообщил об образовании снежного покрова.

Больше всего районов, где образовался снежный покров к утру вторника, — в Ташкентской области. В Сукоке выпало 5 мм снега, в Пскеме — 7 мм, в Дукенте и Чимгане — 16−17 мм.

На самой высокогорной метеостанции в Узбекистане Ойгаинг толщина снега составила 42 мм. Обычно в этой местности снег накапливается с сентября. На основе данных этой станции проводятся аэровизуальные наблюдения объемов снега. Как правило, если уровень снега здесь достиг 1−2 м, значит, на высокогорных склонах высота снега может составлять около 3 м.

На перевале Камчик высота снежного покрова составила 15 мм. Немало снега выпало и в горах Кашкадарьи — в местности Мингчукур в Камашинском районе — 15 мм, в Куле в Шахрисабзском районе — 19 мм.

Узгидромет также сообщил о количестве дождей, выпавших 7 ноября по Узбекистану за день и в ночь на 8 ноября.

Самое значительное суточное количество осадков выпало в Ташкентской области. Только в Чарваке пролилось 45 мм дождей, в Пскеме — 42 мм, в Кайнарсае — 40, в Газалкенте — 38, в Чимгане — 37 мм, в Сукоке — 35 мм.

В Джизакской области 19 мм осадков выпало в Бахмале, 17 мм — в Галляарале, Янгикишлаке и Арнасае, в Сырдарье 18,4 мм — в Янгиере, в Кашкадарье 33 мм в Куле, 24 мм — в Шахрисабзе, 23 мм — в Мингчукуре.

В Самаркандской области максимальное количество осадков не превысило 15 мм, в Сурхандарье — 16 мм, в Сырдарье — 19 мм. На перевале Камчик выпало 13 мм.