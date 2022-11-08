7 ноября в 22:00 на пересечении улиц Алишера Навои и Зарафшан в Юнусабадском районе Ташкента (рядом с гостиницей Hyatt Regency Tashkent) произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.
По данным ведомства, столкнулись автомобили Lexus (номер — 25 М 000145) под управлением В. П. (1969 года рождения) и Captiva (01 S 181 LA), за рулём которого был С. И. (2001).
Судя по видеозаписи в интернете, после того, как загорелся зелёный свет светофора, Lexus на перекрёстке повернул налево. В это время в него на высокой скорости въехала Captiva, которая ехала по встречной полосе, и загорелась от удара.
В результате аварии пострадали четыре человека — водители машин и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в больницу.
Состояние Lexus после столкновения. Фото: УБДД ГУВД Ташкента.
Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят расследование.
AvroRJ ✈
Второй серьёзный ДТП за месяц с участием иномарки и авто местного производства. В обеих авариях иномарки сохранили жизнь водителю. А вот наши консервы на колёсах или горят как бумага или расплющивает как пластилин. Что за машины производят и продают народу ааа?
Рамиль Хакимов
Тормозной путь на мокрой дороге увеличивается два раза, про это должен знать каждый водитель.
Aygaz Kòrkmaz
Видно же, что налево нельзя. Сначала пропускать нужно.
Лексус с зелеными номерами из Джиззаха, и привык, что его должны пропускать первым не смотря на светофоры. И может быть ехал в гостиницу с элитными гостями очень нужных людей из местной элиты..
Вангую, что виноватом будет Каптива типа с превышением скорости.
Pavel Markovic
Lexus с номерами из Джизака, нарушивший правило проезда перекрестка. Да уж.
Alisher GAFUROV
Оба участника хороши. Вот эти вот любители пролетать на бешеной скорости только что включившийся зеленый, как Каптива — свой Лексус поперек движения — рано или поздно найдут.