7 ноября в 22:00 на пересечении улиц Алишера Навои и Зарафшан в Юнусабадском районе Ташкента (рядом с гостиницей Hyatt Regency Tashkent) произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

По данным ведомства, столкнулись автомобили Lexus (номер — 25 М 000145) под управлением В. П. (1969 года рождения) и Captiva (01 S 181 LA), за рулём которого был С. И. (2001).

Судя по видеозаписи в интернете, после того, как загорелся зелёный свет светофора, Lexus на перекрёстке повернул налево. В это время в него на высокой скорости въехала Captiva, которая ехала по встречной полосе, и загорелась от удара.

В результате аварии пострадали четыре человека — водители машин и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в больницу.

Состояние Lexus после столкновения. Фото: УБДД ГУВД Ташкента.

Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят расследование.