До 30 декабря в резиденции Mirabad Avenue действуют выгодные условия при покупке квартир в строящихся домах на третьей линии. Вы можете выбрать либо скидку в размере 15%, либо рассрочку до 12 месяцев на данные квартиры.


Mirabad Avenue — это инвестиционно привлекательный объект, расположенный в центре Ташкента. Спрос на недвижимость в данном районе растет из года в год, в том числе среди иностранных граждан. С момента старта продаж в 2018 году цены на квартиры в готовых домах Mirabad Avenue выросли до 90%. Не стоит упускать возможность выгодно инвестировать в премиальную недвижимость на этапе котлована.


При покупке квартир на третьей линии в блоках A и B будущий резидент получает:

  • предчистовую отделку;
  • панорамное остекление высотой 2,5 м;
  • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
  • потолки высотой 3,3 метра;
  • благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;
  • круглосуточную охрану и видеонаблюдение;
  • доступ к двухуровневому паркингу;
  • конcьерж-сервис.


По состоянию на ноябрь 2022 года строящиеся дома в блоках A и B находятся на отметке седьмого этажа.


Стоит поторопиться, так как срок действия скидки и рассрочки ограничен.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram: t.me/mirabad_avenue
 Telegram-бот: t.me/mirabad_avenue_bot
 Instagram: @mirabad_avenue
 Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz

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