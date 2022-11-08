До 30 декабря в резиденции Mirabad Avenue действуют выгодные условия при покупке квартир в строящихся домах на третьей линии. Вы можете выбрать либо скидку в размере 15%, либо рассрочку до 12 месяцев на данные квартиры.





Mirabad Avenue — это инвестиционно привлекательный объект, расположенный в центре Ташкента. Спрос на недвижимость в данном районе растет из года в год, в том числе среди иностранных граждан. С момента старта продаж в 2018 году цены на квартиры в готовых домах Mirabad Avenue выросли до 90%. Не стоит упускать возможность выгодно инвестировать в премиальную недвижимость на этапе котлована.





При покупке квартир на третьей линии в блоках A и B будущий резидент получает:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

потолки высотой 3,3 метра;

благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение;

доступ к двухуровневому паркингу;

конcьерж-сервис.





По состоянию на ноябрь 2022 года строящиеся дома в блоках A и B находятся на отметке седьмого этажа.





Стоит поторопиться, так как срок действия скидки и рассрочки ограничен.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Instagram: @mirabad_avenue

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Сайт: mirabad.uz

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