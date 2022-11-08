Livingood — уникальный формат комплекса, объединяющий в себе жилые, деловые и коммерческие площади. Это значит, что если в рассмотрении инвестиции в недвижимость, но есть сомнения при выборе застройщика и объекта, то данный комплекс может стать подходящим решением.



Рендер общественного руфтопа

Компания Novastroy разработала концепцию mixed-use комплекса не только для тех, кто не хочет разрываться между работой и личной жизнью, но и для тех, кто хочет выгодно инвестировать. Так, на момент запуска продаж, стоимость одного квадратного метра в офисной башне составляла 15 870 000 сумов, а спустя всего две недели цена возросла до 16 900 000 сумов. Несмотря на то, что строительство сейчас на этапе котлована, доверие к застройщику и его другим реализованным проектам дает основания полагаться на надежность бренда.



Рендер интерьера квартиры в жилой башне в предчистовой отделке

Как меняются цифры уже сейчас

Согласно прогнозам, при покупке недвижимости на стадии котлована, возврат потраченных средств на момент сдачи и заполняемости объекта может достичь 80%. Например, приобретая жилую недвижимость сегодня, при сдаче объекта возврат инвестиций может составить до 50%.

При покупке офисных помещений есть возможность вернуть до 80% вложений.



Рендер офисного пространства

За какое время можно окупить свои вложения

На сегодняшний день рынок новостроек предлагает окупить вложения сроком до 10 лет. Окупаемость недвижимости в Livingood составит менее шести лет для жилых и менее пяти лет при покупке офисных помещений.

При этом, сдавая или перепродавая площади в данном комплексе, владелец сможет говорить о готовой инфраструктуре объекта в виде рекреационной зоны на момент сдачи.



Рендер коворкинг пространства

На втором этаже комплекса, который объединяет жилую и бизнес башни, будет расположена рекреационная зона. Этот формат общественного пространства помогает найти необходимое в одном месте. В рекреационную зону будут входить свой фитнес-зал и закрытый бассейн, модульный коворкинг и столовая, ресторан и кафе.



Рендер фитнес-зала на втором этаже

Телефон: (+998) 71−205−01−05.

Узнать больше о проекте можно на сайте: livingood.uz или в офисе продаж по адресу: ул. Махтумкули, ориентир ТЦ Atrium.

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