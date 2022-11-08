ЖК Аlfraganus — это пять минут от центра Ташкента, две минуты от уникального торгового комплекса и Малой кольцевой дороги. Здесь создается новая социальная инфраструктура района. Необходимое для жизни будет в двух шагах от дома.

Новые квартиры площадью от 51 до 82 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки, установлены качественный ламинат, межкомнатные двери и сантехника. Не надо тратить время на ремонт — достаточно переехать в готовую квартиру и наслаждаться красивым видом из панорамного окна.

Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания Pro SM. Также для жителей имеется бесплатная парковка.





Первые резиденты уже совсем скоро смогут переехать в квартиру своей мечты и воспользоваться всеми удобствами жилого комплекса. Приобрести квартиру в ЖК Alfraganus можно в рассрочку до 12 месяцев.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывший УзБум.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

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Instagram: @alfraganus.uz

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