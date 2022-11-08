Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 150 млн долларов, который поможет расширить «зеленую» ипотеку на улучшение жилищных условий в Узбекистане, сообщила пресс-служба банка.

Заем в рамках Программы развития сектора ипотечного рынка АБР дополнит финансирование, предоставляемое Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана для финансовых учреждений, которые предоставляют жилищную ипотеку, кредиты на улучшение жилищных условий и рефинансируют «зеленую» ипотеку.

В Узбекистане заемщики могут использовать «зеленую» ипотеку для ремонта или установки систем отопления и охлаждения, установки солнечных батарей, улучшения гидроизоляции и повышения энергоэффективности.

«Надёжный и комфортный дом — это основное право человека, и мы рады, что помогли увеличить наличие доступных ипотечных кредитов в Узбекистане, — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. — Мы также рады, что эта программа поможет домовладельцам повысить энергоэффективность своих домов и будет способствовать смягчению последствий изменения климата».

При поддержке АБР Компания по рефинансированию ипотеки разработает и внедрит набор инструментов для «зеленой» ипотеки, который включает оценку права на продукты «зеленой» ипотеки и расчеты по энергосбережению. По программе АБР не менее 32,5% кредитов должны быть предоставлены женщинам.