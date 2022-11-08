По поручению президента Шавката Мирзиёева студентам Узбекистана, обучающимся в вузах Крыма и Севастополя, в порядке исключения разрешено перевестись в государственные вузы Узбекистана.

Протокол об этом подписала Государственная комиссия по координации процессов приёма в государственные вузы Узбекистана.

Ранее во вторник «Газета.uz» писала, что группа узбекистанских студентов, обучающихся на третьем курсе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, опубликовала видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву, в котором заявила, что опасается за безопасность и просят помочь им перевестись в вузы Узбекистана.

1 ноября Государственный центр тестирования сообщил, что граждане Узбекистана из вузов Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Краснодарской областей России, граничащих с Украиной, могут подать заявки на перевод в государственные вузы Узбекистана.