Группа студентов из Узбекистана, обучающихся на третьем курсе Крымского федерального университета В. И. Вернадского, распространила в социальных сетях видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Студенты-медики и их близкие опасаются за безопасность и просят помочь им перевестись в вузы Узбекистана.

Напомним, 1 ноября Государственный центр тестирования сообщил, что граждане Узбекистана из вузов Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Краснодарской областей России, граничащих с Украиной, могут подать заявки на перевод в государственные вузы Узбекистана. Крыма в этом списке нет, хотя и на его территории сейчас действует особый режим «средний уровень реагирования», введённый указом президента России Владимира Путина.

«После того как вышел этот приказ для студентов, которые находятся вблизи Украины, и перечислили эти города, у всех встал вопрос, почему именно Крыма там нет», — сообщил один из студентов.

Дядя одного из студентов рассказал, что им не разрешают перейти на онлайн-обучение. В деканате вуза студентам объявили, чтобы они сами искали решение проблемы.