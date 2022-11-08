Анонсированный еще в первой половине 2022 года старт продаж популярных кроссоверов Chery стал реальностью. Официальный дистрибьютор автомобилей Chery — компания Roodell — рассказала о преимуществах кроссоверов бренда.

Гарантийные обязательства

Один из важнейших параметров при покупке нового автомобиля — это гарантия. На модели Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro она составляет пять лет или 150 тысяч км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. А у Tiggo 8 Pro Max этот показатель еще больше — семь лет или 200 тысяч км пробега соответственно.

Компания Roodell осуществляет полную поддержку автомобилей в Узбекистане, обеспечивая диагностику и техническое обслуживание в сервисных центрах на фирменном оборудовании автопроизводителя.

Можно ли купить в кредит

Для покупки автомобилей Chery доступна кредитная линия. Предоплата стартует от 10% от стоимости автомобиля, а ставка — от 5% годовых в зависимости от условий договора с банком-партнером.

Более детальную информацию можно найти на инфографике ниже.





Кто продает Chery в Узбекистане

Официальный дистрибьютор бренда Chery в Узбекистане — Roodell.

Компания продает не только автомобили, но и оригинальные запасные части и аксессуары. Также оказывается гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Вместе с брендом Chery компания Roodell вошла в новый для себя сегмент — производство автомобилей.





О модели Chery Tiggo 7 Pro

Модель Tiggo 7 Pro имеет ярко выраженный дизайн с хорошо подобранными пропорциями, создающими впечатление динамики и экспрессии. Спереди у автомобиля бросается в глаза 3D-радиаторная решетка с темными хромированными деталями, яркие светодиодные матричные фары с интегрированными ДХО и хромированная окантовка фар. Добавляют шика 18-дюймовые двухцветные алюминиевые диски.

В интерьере вы можете оценить высокое качество используемых материалов. Основные элементы контроля за автомобилем сосредоточены на 7-дюймовой приборной панели и 10,25-дюймовой информационно развлекательной системе. Управление климат-контролем осуществляется с помощью третьего экрана.

Модель Tiggo 7 Pro оснащена 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, выдающим 108 кВт и 210 Нм. Мотор сочетается с 9-ступенчатым вариатором CVT25, что обеспечивает расход около 7 л в комбинированном режиме.

Стоимость Chery Tiggo 7 Pro стартует от 299 900 000 сумов.

О модели Chery Tiggo 8 Pro

Модель Tiggo 8 Pro представлена в семиместном исполнении. Машина получила отличный бензиновый турбодвигатель 1.6TGDI собственной разработки, созданный совместно с австрийскими экспертам из AVL. Это рядный четырехцилиндровый мотор с двумя распредвалами, 16 клапанами, двойной систему изменения фаз газораспределения (DVVT), прямым впрыском и турбиной. Агрегат выдает максимальную мощность в 186 л.с. (или около 136,5 кВт) в диапазоне оборотов 5500 об/мин. Максимум крутящего момента составляет 275 Нм. Коробка — тот же вариатор CVT25.

Что может точно понравится, так это еще более широкий набор функций и опций. Интеллектуальные режимы вождения, адаптивный круиз-контроль ACC, обнаружение слепых зон BSD, бесключевой доступ и запуск одной кнопкой, шесть подушек безопасности для круговой защиты водителя, система мониторинга кругового обзора, интеллектуальная система фильтрации воздуха. Панорамный люк стал еще больше: его площадь — почти 2 кв. м.

Стоимость Chery Tiggo 8 Pro стартует от 356 900 000 сумов.





О модели Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery Tiggo 8 Pro Max — это топовая модель бренда на рынке.

Во-первых, Tiggo 8 Pro Max оснащен электронной интеллектуальной системой управления полным приводом Chery последнего поколения, которая легко переключается между шестью режимами вождения, в том числе используя режим 2WD для города.

Во-вторых, под капотом модели стоит лучший мотор китайского концерна. Мотор получил максимальную мощность 245 л.с. (или 192 кВт) с эффективным тепловым КПД 41%. Мощность двухлитрового двигателя оптимально сочетается с автоматической коробкой DCT7 — преселективной роботизированной семиступенчатой трансмиссией.

В-третьих, в интерьере доминируют два 12-дюймовых экрана — приборной панели и мультимедиа. А обзорности и прекрасных впечатлений добавляет большой панорамный люк.

Стоимость Chery Tiggo 8 Pro стартует от 466 900 000 сумов.





Кратко о Chery Automobile

Китайская компания Chery Automobile была основана в 1997 году. Всего за 25 лет она стала одним из ведущих автопроизводителей в Китае и завоевала авторитет на международном рынке.

Одним из краеугольных камней успеха стали вложения в технологии и инновации. Компания запустила научно-исследовательские центры в Китае, Германии, США и Бразилии.

Сегодня автомобили Chery продаются в более чем 80 странах, в 1500 автосалонах и в количестве более 10 млн единиц ежегодно. Главные бестселлеры бренда — седаны Arrizo и кроссоверы Tiggo.

Подробную информацию об автомобилях Chery можно получить на сайте cheryauto.uz

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