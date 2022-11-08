Исследователи из Кембриджского университета первыми в мире перелили добровольцам искусственные клетки крови, которые были выращены из стволовых клеток доноров в рамках исследования RESTORE, сообщает сайт университета.

Количество выращенных в лаборатории клеток крови варьируется, но составляет примерно 5−10 мл, то есть одну-две чайные ложки. На данный момент выращенные в лаборатории клетки крови перелили двум людям. Они находились под наблюдением учёных, и никаких негативных побочных эффектов у них не выявили, говорится в сообщении.

Если искусственно выращенные клетки крови окажутся безопасными и эффективными, то со временем они смогут произвести революцию в лечении людей с редкими группами крови и такими с заболеваниями крови, как серповидноклеточная анемия, считают исследователи. Для людей с подобными заболеваниями бывает трудно найти необходимую донорскую кровь в нужном количестве.

Кроме того, если искусственные клетки дольше смогут жить в в организме, то пациентам, которым новая кровь требуется регулярно, переливание крови может потребоваться не так часто. Это уменьшит перегрузку железом из-за частых переливаний, которое может привести к серьёзным осложнениям.

«Мы надеемся, что клетки крови, выращенные в нашей лаборатории, прослужат дольше, чем те, которые получены от доноров крови. Если наше испытание будет успешным, то пациентам, которым сегодня требуется регулярное длительное переливание крови, в будущем потребуется меньше переливаний», — заявил главный исследователь, профессор трансфузиологии и консультант-гематолог Кембриджского университета Седрик Геварт.

«Это сложное и захватывающее испытание является огромным шагом для производства крови из стволовых клеток. Это первое переливание выращенной в лаборатории крови от аллогенного донора, и мы рады видеть, насколько хорошо клетки работают в конце клинического испытания», — подчеркнула профессор клеточной биологии Бристольского университета и директор отдела крови и трансплантации Национального института исследований здравоохранения Эшли Той.

В рамках исследования RESTORE учёные изучают продолжительность жизни выращенных в лаборатории клеток по сравнению с инфузиями стандартных эритроцитов от того же донора. Это совместный проект Национальной службы крови, Бристольского университета и Кембриджского университетов.