Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на этой неделе посетит Узбекистан в рамках поездки по странам региона.

Как сообщает пресс-служба Государственного департамента США, в ходе визита, который также охватит Туркменистан и Казахстан, будет обсуждён запуск Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии. Посредством этой инициативы США намерены выделить финансирование в 25 млн долларов для укрепления региональных торговых путей и потенциала, обучения и подготовки квалифицированных кадров и привлечения международных инвестиций в регион.

Запланированы встречи Дональда Лу с представителями правительства и гражданского общества для обсуждения, помимо прочего, вопросов расширения прав и возможностей женщин и девочек, а также свободы религии или убеждений.

Дональд Лу посещал Узбекистан в мае текущего года. На переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, вступления Узбекистана в ВТО, влияния санкций против РФ на развитие страны и другие.