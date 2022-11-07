Сотрудники Службы государственной безопасности доставили в Узбекистан члена террористической организации «Катиба таухид валь-джихад», сообщила пресс-служба СГБ.

По данным службы, уроженец Ферганской области Х. М, 1995 г. р., в период пребывания за границей в качестве трудового мигранта поддерживал постоянный контакт через интернет с членами международных террористических организаций.

Как отмечается в сообщении, под их влиянием в 2019 году он выехал в Сирию и вступил в ряды террористической организации «Катиба таухид валь-джихад», участвовал в боевых действиях.

В результате оперативных мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности совместно с иностранными партнёрами, Х. М. был задержан за границей и доставлен в Узбекистан.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.



