С 1 января 2023 года учреждается государственная стипендия имени Пахлавона Махмуда в сфере физической культуры и спорта. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 3 ноября.

Стипендия назначается одному студенту старшего курса каждого вуза, готовящего кадры в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с требованиями, установленными указом президента от 5 февраля 1993 года «О мерах поощрения учащейся молодежи Узбекистана».

Согласно документу, в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта и его филиалах:

будут сформированы образовательные программы в соответствии с программой зарубежного вуза, занимающего высокую позицию в международном рейтинге, проведена аккредитация направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры для обеспечения академического обмена студентами;

будет организован учебный процесс на основе кредитно-модульной системы для повышения спортивного мастерства и обучения студентов на основе вариативных учебных планов по индивидуальной траектории. Эта система в полном объеме будет внедрена до 2024/2025 учебного года;

до 2024/2025 учебного года будут пересмотрены квалификационные требования ко всем направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры, в том числе внедрена систему сертификации компетенций, оценивающих знания, мастерство и педагогические навыки выпускников бакалавриата и магистрантов.

С 2023/2024 учебного года в университете физкультуры и спора и его филиалах, а также в направлениях образования в сфере физической культуры и спорта других вузов освобождаются от сдачи профессиональных (творческих) вступительных экзаменов с присуждением максимального балла спортсмены:

удостоенные почетного звания «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан»;

имеющие спортивное звание «Мастер спорта Узбекистана международного класса» или «Международный гроссмейстер»;

имеющие спортивное звание «Мастер спорта Узбекистана» или «Гроссмейстер Узбекистана»;

победители (занявшие 1-е место) чемпионатов Узбекистана по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, за последний год.

При этом эти спортсмены будут обучаться на основе вариативных учебных планов и привлекаться к открытию и управлению спортивными клубами в махаллях, организации спортивных мероприятий, пропаганде спорта среди молодежи.