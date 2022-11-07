Sizning Shahardagi Hovlingiz — это участки по цене квартиры в пяти минутах от центра города и в двух минутах от торгового комплекса Alfraganus. Хорошая транспортная развязка, развитая инфраструктура и все, что необходимо для жизни — находится рядом.
Большой выбор площади
Площадь новых домов начинается от двух соток и достигает 3,4 соток. Внутри каждого двора имеется место для автомобиля, зеленая зона и возможность организовать летнюю кухню.
Готовые дома
Двухэтажные дома, площадью от 135 до 194 кв. м — уже готовы. Не стоит думать о строительстве и тратить на это время. Каждый дом рассчитан на пять или шесть жилых комнат, в зависимости от квадратуры.
Выгодные условия
Уже через несколько месяцев первые жители могут воспользоваться всеми удобствами комплекса. Также, на дома в Sizning Shahardagi Hovlingiz действуют скидки до 22% и рассрочка до 15 месяцев.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.
Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.
Сайт: hovlingiz.uz
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