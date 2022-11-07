С лета 2023 года правительство Португалии в тестовом режиме на полгода запустит четырёхдневную рабочую неделю, сообщает El Pais. Такое решение приняло правительство страны.

«Работодателям всё больше необходимо позиционировать себя как компании, которые ценят новые способы организации рабочего времени и предоставляют своим работникам пространство, чтобы они могли совмещать свои личные и семейные дела с профессиональной деятельностью», — заявила изданию Portugal Resident министр труда, солидарности и социального обеспечения Ана Мендес Годиньо.

Эксперимент будет добровольным. Правило будет распространяться и на бюджетников, и на частников. Работодатели должны будут подать заявки о желании принять участие в этом эксперименте до начала следующего года.

Однако если со стороны бюджетных организаций претензий не последовало, частные предприятия приветствовал инициативу без энтузиазма. Представители бизнеса скептически относятся к эксперименту, считая его несвоевременным.

«В то время, когда на нас обрушилось огромное цунами, обсуждение засухи кажется нам не самым подходящим моментом. Влияние коронавируса на бизнес, последствий войны на сырьевое обеспечение, цепочки поставок и стоимость энергии я бы сказал, что у страны есть другие проблемы, которые должны волновать правительство», — заявил изданию Publico президент португальской конфедерации промышленников Антониу Сарайва.

Педро Гомеш, куратор проекта, заявил, что первый этап будет индикатором того, заинтересованы ли компании в Португалии в такой системе работы. Второй этап может быть объявлен в 2024 году в государственной сфере.

Напомним, что в этом году Институт прогнозирования и макроэкономических исследований в Узбекистане опубликовал исследование о внедрении четырёхдневной рабочей недели. Эксперты выяснили, что такие условия работы могут быть внедрены в IT, банках, образовании, здравоохранении, а также научно-исследовательской сфере.