В Узбекистане будет внесён ряд изменений в порядок оплаты труда. Это предусмотрено Трудовым кодексом в новой редакции, который вступит в силу 30 апреля 2023 года.

В кодексе уточняется система оплаты труда, в том числе почасовой, и требования к ней, определяется минимальный размер оплаты труда, регламентируется порядок и норма выплаты зарплаты, уточняются особенности тарифной и нетарифной систем оплаты труда.

Согласно статье 245, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается президентом с учётом предложений, выработанных Республиканской трёхсторонней комиссией по социально-трудовым вопросам, одновременно на всей территории Узбекистана и является обязательным для всех работодателей.

Месячный размер оплаты труда работника, отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего определенную трудовым договором трудовую функцию, не может быть ниже установленного законодательством МРОТ.

Минимальный размер часовой оплаты труда работника, выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже установленного законодательством МРОТ в месяц, деленного на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году при 6-дневной рабочей неделе.

В зависимости от специфики деятельности и конкретных экономических условий для организации оплаты труда могут применяться тарифные и (или) бестарифные системы оплаты труда работников.

Тарифная система (статья 250) основана на дифференциации зарплаты работников различных категорий. Она включает в себя тарифную сетку, тарифные ставки (оклады), тарифные разряды, тарифные коэффициенты.

Бестарифная система оплаты труда (статья 251) — это способ дифференциации оплаты труда, при котором размер оплаты труда работника зависит от конечных результатов его работы и работы коллектива и представляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде оплаты труда, определяемую на основе присвоенного работнику коэффициента, который отражает оценку результативности работы данного работника.

Конкретизируется, что является выплатами стимулирующего характера (статья 252). К ним относятся премии, доплаты к зарплате, надбавки и иные выплаты работникам за высокие достижения в труде, профессиональное мастерство, экономию энергоресурсов, материалов, достижение других заранее установленных показателей. В кодексе дано определение каждому виду выплаты.

Сроки оплаты труда

Сроки выплаты работникам заработной платы (статья 253) устанавливаются в коллективном договоре или локальном акте, а при их отсутствии — в трудовом договоре, и не могут совершаться реже одного раза в каждые полмесяца. Месячная заработная плата выплачивается работникам с разделением на две части (авансом и в размере остальной части) с перерывом, как правило, не более 16 дней.

Кабинет министров может определить отдельные категории работников, зарплата которым выплачивается один раз в месяц.

При совпадении дня оплаты с выходным днём или праздничным нерабочим днем зарплата выплачивается накануне этих дней (сейчас — накануне этого дня).

Своевременность выплаты и размер причитающейся работнику заработной платы не могут быть поставлены в зависимость от осуществления других платежей и их очерёдности.

Работодатель обязан по запросу работника информировать его о начислениях и удержаниях, произведенных работодателем при расчете заработной платы.

По действующему кодексу в коллективном договоре может быть предусмотрена ответственность работодателя за задержку по его вине оплаты зарплаты работнику. Теперь ответственность прописывается по умолчанию (статья 333).

При нарушении работодателем срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при прекращении трудового договора и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) исходя из действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день задержки, начиная со следующего дня после срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Размер причитающейся работнику денежной компенсации устанавливается в размере 10% от основной ставки ЦБ.

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя в задержке выплаты зарплаты или других выплат, причитающихся работнику.

Согласно статье 254, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день прекращения с работником трудового договора. Если работник в день прекращения договора не работал, соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее трех дней после предъявления работником требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм работодатель обязан не позднее трёх дней выплатить неоспариваемую сумму.

Согласно статье 256, зарплата выплачивается в национальной валюте (сумах). Исключения могут устанавливаться законодательством.

Выплата зарплаты в виде долговых обязательств, расписок и купонов запрещается. Запрещается также оплата труда в натуральной форме, за исключением случаев, установленных Кабмином.

Для всех случаев, предусмотренных Трудовым кодексом, средняя заработная плата определяется исходя из начисленной работнику зарплаты за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором она начисляется, либо за период фактически отработанного времени, если работник проработал менее 12 месяцев.

Для исчисления средней зарплаты в состав начисленной работнику заработной платы включаются все виды фактически произведенных работодателем выплат, подлежащих налогообложению, предусмотренные налоговым законодательством.

В кодексе расширяются особые условия оплаты труда.

Зарплата работников, занятых в условиях сокращенного рабочего времени (статья 258), выплачивается в полном объеме, установленном для нормального рабочего времени.

Это правило не распространяется на случаи, когда оплата труда лиц в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Работникам, работающим неполное рабочее время (неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, сочетание неполного рабочего дня и неполной рабочей недели), оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от фактической выработки.

Согласно статье 259, в случаях совмещения профессий (должностей), расширения зоны обслуживания, увеличения объема работ к зарплате работника по основной должности устанавливается и выплачивается доплата для:

работников организаций, финансируемых не из бюджета, — в размере зарплаты по фактически выполненной работе по совмещаемым должностям;

работников бюджетных организаций — в размере не более 15% от тарифной ставки (оклада) по совмещаемой должности.

Сейчас — по соглашению сторон трудового договора.

Доплата не производится при возложении исполнения обязанностей временно отсутствующего работника на его штатного заместителя, без освобождения от основной работы.

Согласно статье 261, коллективным договором или трудовым договором может быть предусмотрено сохранение за работником его прежней заработной платы на период освоения нового производства (продукции).

Сверхурочная работа оплачивается не ниже чем в двойном размере (статья 262). По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, соответствующего продолжительности времени, отработанного сверхурочно. В этом случае сверхурочная работа оплачивается в одинарном размере, а время отдыха оплате не подлежит.

Работа в выходной день или праздничный нерабочий день (статья 263) оплачивается не ниже чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад, — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада за каждый проработанный день или час.

По желанию работника работа в выходной день или праздничный нерабочий день может быть компенсирована предоставлением другого дня отдыха. При предоставлении другого дня отдыха оплата за такую работу производится не менее чем в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Если работник трудился в общеустановленные выходные дни (субботу или воскресенье при пятидневной рабочей неделе или в воскресенье при шестидневной рабочей неделе), а выходные дни ему предоставлялись в другие дни рабочей недели, то работа в выходные дни оплачивается в одинарном размере.

Работа в праздничные нерабочие дни, независимо от того осуществлялась ли она согласно графику или работник был привлечен к работе в праздничный нерабочий день, оплачивается не ниже чем в двойном размере либо по желанию работника компенсируется предоставлением другого дня отдыха и оплатой в одинарном размере.

Оплата труда в ночное время (статья 264) производится не менее чем в полуторном размере:

при повременной системе оплаты труда — с применением коэффициента 1,5 или более за каждый час работы в ночное время;

при сдельной системе оплаты труда — полностью выплачиваются сдельная заработная плата и дополнительная выплата в размере 50% или более от часовой тарифной ставки (оклада) повременщика соответствующего разряда (квалификации).

Подробнее с изменениями в Трудовом кодексе можете ознакомиться по ссылке.