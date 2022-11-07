В понедельник по территории Узбекистана с прохождением атмосферного фронта пройдут дожди, местами сильные, по областям Ферганской долины дожди ожидаются во второй половине дня. В отдельных районах возможны грозы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По данным синоптиков, на северные районы страны начинает заходить холодная воздушная масса с районов Поволжья, в отдельных районах пройдут дожди с переходом в снег. Температура воздуха будет в пределах +8…+13 градусов, по северу — +5…+7.

Во вторник холодное вторжение постепенно будет заходить на всю территорию Узбекистана, дожди пройдут по большей части территории. Дневная температура составит +5…+8 градусов, что на 8−10 градусов ниже среднеклиматических значений этого дня. Местами в понедельник и вторник ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

9−11 ноября по территории Узбекистана будет погода без осадков.

С прохождением холодного вторжения ночная температура воздуха 9−11 ноября понизится до −2…0 градусов, днем воздух будет постепенно прогреваться и к концу недели будет в пределах +10…+14 градусов тепла, что близко к норме.

С прохождением сильных дождей 7−8 ноября по предгорным и горным районам Узбекистана селеопасно. В ночные и утренние часы местами возможен туман.