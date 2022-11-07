В Баку (Азербайджан) завершился очередной турнир из серии Большого шлема по дзюдо, в котором спортсмены из Узбекистана завоевали четыре медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В весовой категории свыше 100 кг Алишер Юсупов уступил действующему лидеру мирового рейтинга Темуру Рахимову из Таджикистана и завоевал серебряную медаль.

Ещё один представитель Узбекистана Шохрух Бахтиёров, выступающий в этой же весовой категории, в борьбе за бронзовую медаль одолел Мартти Пумалайнена из Финляндии.

Диёра Келдиёрова, выступающая в весовой категории до 52 кг, в решающем поединке одержала победу над Сосорбарам Лхагвасурен из Монголии и завоевала золотую медаль. Этот успех принесёт самаркандской дзюдоистке 500 рейтинговых очков на пути к Олимпиаде-2024 в Париже.

Ещё одна представительница сборной Узбекистана Сита Кадамбаева (-52 кг) одержала победу над Александрой Калетой из Польши в поединке за бронзовую медаль. Это её первая медаль на турнирах Большого шлема.