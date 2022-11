In English: A transformative moment amid extraordinary uncertainty in the Caucasus and Central Asia

Джихад Азур — директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии в Международном валютном фонде, где он курирует работу фонда на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии и на Кавказе. Имеет степень доктора наук по международным финансам и научную степень по международной экономике и финансам Института политических исследований в Париже. Занимался исследованием стран с формирующимся рынком и их интеграции в мировую экономику в постдокторантуре в Гарварде. На прошлой неделе он участвовал во втором Экономическом форуме Узбекистана, который проходил в Самарканде.

Сейчас непростое время для разработчиков экономической политики. Когда в условиях чрезвычайных проблем мировая экономика сталкивается с неопределёнными перспективами, перед лицами, занимающими руководящие государственные посты, во всём мире встает острый вопрос: какие меры экономической политики и реформы они могут реализовать сейчас, чтобы подготовить свои страны к тому, что их ожидает в дальнейшем?

Когда в феврале Россия вторглась в Украину, ожидалось, что страны Кавказа и Центральной Азии (КЦА) окажутся среди наиболее пострадавших от последствий войны ввиду их географической близости к России и Украине, а также тесных экономических связей с ними. Но, как ни удивительно, более чем шесть месяцев спустя экономическая активность в большинстве стран региона держится на хорошем уровне, а в некоторых даже растёт. В чем причина?

Во-первых, пока что в России произошло гораздо менее значительное сокращение экономики, чем прогнозировалось изначально. Во-вторых, работники и компании из России массово переместились в несколько стран КЦА. В итоге по всему региону резко возросли уровни дохода и притока финансовых средств. И в-третьих, значимое изменение маршрутов поставок, которые традиционно осуществлялись через Россию, поддерживает торговлю в регионе. Эти факторы послужили основанием для повышения прогнозов роста МВФ на 2022 год до 3,8%.

Это хорошие новости. Однако опасность для региона пока не миновала. Он по-прежнему сильно подвержен рискам, связанным с войной, через торговлю, денежные переводы, туризм и финансовые потоки, которое сейчас стали значительно менее предсказуемыми. Благоприятное влияние финансовых притоков и переездов, наблюдавшееся в этом году, может оказаться временным.

При этом затяжной характер войны в Украине, расширение санкций против России и ухудшение глобальной конъюнктуры всё больше омрачают перспективы развития региона. Даже экспортёры нефти, которые в настоящее время выигрывают от роста мировых цен на энергоносители, сталкиваются с угрозами возможных сбоев в инфраструктуре транспортной системы и трубопроводов, задействованной в экспорте нефти и газа.

Между тем упорно высокая инфляция, вызванная повышенными и волатильными ценами на продовольствие и энергоносители, оказывает давление на домашние хозяйства по всему региону. Менее обеспеченные домашние хозяйства подвергаются наиболее значительному риску, связанному с ростом цен на продовольствие, поскольку, как правило, они тратят на продовольствие более существенную долю своих доходов. Кроме того, если в России произойдет затяжная рецессия, приток денежных переводов, имеющих жизненное важное значение для малоимущих, может резко сократиться, что приведет к росту бедности и неравенства, а также усилению социально-политической напряженности, которая уже находится на повышенном уровне.

В условиях этой чрезвычайной неопределенности страны региона имеют возможность встать на путь преобразований, чтобы подготовиться к предстоящим тяжелым временам. Органы государственного управления должны принять решительные меры по решению неотложных краткосрочных проблем, но при этом не должны упускать из вида важность структурных реформ, которые способствуют экономическому росту. Что крайне важно, они должны инвестировать в укрепление способности своей страны справляться с потрясениями в будущем.

Для этого центральным банкам необходимо будет прежде всего взять под контроль инфляцию, что имеет важное значение для экономической стабильности и защиты малоимущих. По прогнозам, в 2023 году показатели инфляции останутся двузначными во всем регионе КЦА. Хотя виной тому отчасти являются высокие цены на сырьевые товары, давление спроса также растёт, и заработные платы увеличиваются. В ответ центральные банки региона уже повысили процентные ставки. Однако может потребоваться дополнительное повышение, особенно в странах, в которых имеются свидетельства укоренения инфляции.

Странам, имеющим значительный дефицит бюджета, следует стараться расширить свою налоговую базу и сократить расходы, имеющие менее приоритетное значение, чтобы высвободить ресурсы для увеличения расходов на инфраструктуру, здравоохранение и образование, которые направлены на сокращение бедности. Оказание адресной поддержки наиболее уязвимым слоям населения будет способствовать снижению рисков, связанных с бедностью и неравенством. В то же время укрепление систем социальной защиты поможет сдержать рост бедности и подготовить страны, чтобы они могли более эффективно реагировать на будущие потрясения. Экспортёры нефти имеют возможность с максимальной выгодой использовать непредвиденные доходы от продажи нефти для осуществления своих планов диверсификации.

Однако одновременно с решением краткосрочных задач продолжение преобразующих экономику реформ может способствовать формированию устойчивости к будущим потрясениям и расширению возможностей. По прогнозам, среднесрочный экономический рост в регионе КЦА упадет до 3,5% — это всего лишь половина от среднего значения за прошлые периоды.

Регион может добиться большего, если сейчас провести реформы, направленные на решение долговременных структурных вопросов. Первостепенное внимание следует уделять реформам, целью которых является повышение экономической интеграции и укрепление устойчивости: перестроению систем налогообложения в целях повышения их справедливости, сокращению доли неформального сектора, поддержке развития частного сектора, ускорению цифровизации и принятию мер по адаптации к изменению климата. Кроме того, интеграция переехавших работников и компаний и предоставление им возможностей для процветания укрепит перспективы экономического роста стран.

Страны КЦА хорошо справились с кризисом, вызванным пандемией. Первоначальные вторичные эффекты войны в Украине пока сдерживаются. Тем не менее, неопределённые перспективы и предстоящие сложные задачи требуют смелых решений. Однако странам не придется решать эти проблемы в одиночку. В лице МВФ у них есть надёжный партнёр, который готов оказать им помощь.

