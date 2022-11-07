С 23 по 25 ноября на главной выставочной площадке страны НВК «Узэкспоцентр» будет представлена объединенная экспозиция около 120 компаний, которые представят инновационные разработки и технологии в области сельскохозяйственной и пищевой индустрии, а также современные решения по производству упаковочных материалов.

В мероприятии 2022 года примут участие компании из Узбекистана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Польши, Республики Кореи, России, Туркменистана, Турции, Чехии.

Ежегодное проведение UzAgroExpo, UzProdExpo и InterPackExpo содействует развитию ключевых отраслей экономики Узбекистана, привлекая капитал для реализации различных инвестиционных проектов и являясь эффективным инструментом для продвижения продукции и услуг на отечественном рынке. Кроме того, отраслевая платформа служит обмену опытом между специалистами, демонстрации последних технологических достижений, а также создает условия для долгосрочного партнерства между производителями и покупателями.

XVII международная выставка UzAgroExpo-2022 станет одним из крупнейших отраслевых мероприятий осеннего сезона, на котором будет представлена обширная экспозиция сельскохозяйственной техники, современные агротехнологии, инновационные системы капельного и дождевого орошения, теплицы, а также передовые технологии для животноводства, птицеводства и ветеринарии.

Под эгидой Министерства промышленности и торговли России в рамках выставки UzAgroExpo будет представлена масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники и комплектующих от одних из ведущих российских производителей.





XVII Международная выставка UzProdExpo-2022. Пищевая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Узбекистана. Выставка UzProdExpo-2022 станет площадкой, на которой будут продемонстрированы современные решения и тенденции для развития рынка продовольствия.

В частности, будут представлены технологии для переработки фруктов и овощей, пищевых ингредиентов и добавок, бакалейной продукции, различных сортов кофе, безалкогольных и энергетических напитков. Свою продукцию продемонстрируют также компании по производству ЗОЖ-питания, являющегося одним из главных потребительских трендов современности.

Развитие экономики и расширение производства экспортоориентированной продукции влечет за собой необходимость в современных упаковочных материалах, которые не только защищают товар от механических повреждений, но и являются «визитной карточкой» любого предприятия.





В рамках V международной выставки InterPackExpo-2022 будут продемонстрированы технологии и комплексные решения, способные помочь превратить любую идею в готовый продукт, в том числе оборудование для печати, изделия из пластмассы и фанеры, упаковочное оборудование, упаковку и многое другое.

На выставке будут экспозиции, которые будут представлены целыми регионами России. На коллективных стендах участники из Республики Башкортостан и Адыгея, из Московской, Кировской, Новгородской, Оренбургской, Липецкой областей, а также Ставропольского и Краснодарского края предложат широкий ассортимент продукции и технологий сельскохозяйственного и продовольственного назначения.

Все три дня выставку будут посещать ведущие специалисты, руководители крупных компаний, представители отраслевых ведомств и соответствующих организаций.

Данное масштабное мероприятие предоставит возможность предприятиям-участникам установить новые деловые контакты, приобрести или предложить свою продукцию, ознакомиться с новыми торговыми марками, технологиями и современными тенденциями на рынке.





Официальная церемония открытия состоится 23 ноября в 11:00 в «Узэкспоцентре», павильон №1.

Время работы выставок:

23 ноября — 11:00—17:00 ;

; 24 ноября — 10:00—17:00 ;

; 25 ноября — 10:00—16:00 .

Зарегистрироваться на выставку можно по ссылке.

За дополнительной информацией необходимо обратиться к организаторам выставки OOO International Expo Group.

Телефон: (+998) 71−238−59−59, (+998) 93−390−01−79.

E-mail: info@ieg.uz

Facebook: fb.com/InternationalExpoGroup

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