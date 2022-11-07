В понедельник, 7 ноября, в связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Ташкента несколько рейсов Uzbekistan Airways вынужденно были направлены на запасные аэропорты, сообщила пресс-служба национальной авиакомпании.

Так, рейс HY602 «Москва — Ташкент» направлен в аэропорт Навои, рейс HY336 «Джидда — Ташкент» — в аэропорт Самарканда. Как отмечается в сообщении, эти рейсы уже прилетели в первоначальный пункт назначения.

Запланированный рейс HY081 «Ташкент — Фергана» был перенесен с 6:55 на 09:30 в связи с плохими метеоусловиями в аэропорту Фергана. Рейс HY277 «Фергана — Стамбул» вылетел из Международного аэропорта Ферганы по своему направлению.

«В связи с этим сообщаем, что рейсы HY278 „Стамбул — Фергана“ и HY082 „Фергана — Ташкент“ будут выполнены с задержкой», — говорится в сообщении.

Пресс-служба столичного аэропорта также сообщила о самолетах других авиакомпаний, которые были вынуждены уйти на запасной аэродром

Рейс AZ0681 российской авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту «Минеральные Воды — Ташкент» из-за низкой видимости и сильного неустойчивого ветра был отправлен в Навои.

Самолет Sukhoi Superjet 100−95 В с 91 пассажиром на борту совершил посадку в международном аэропорту «Навои» в 12:19 по местному времени. После улучшения погодных условий борт вылетел в Ташкент в 13:23.

В столичном аэропорту также уточнили, что рейсом HY602 «Москва — Ташкент», о котором упоминалось выше, летело 226 пассажиров. Время их ожидания в аэропорту Навои составило час, после чего самолет смог вылететь в Ташкент.