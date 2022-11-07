«Durable ЖБИ» и Durable Stone предлагают надежные решения для капитального строительства и благоустройства
С 26 по 28 октября проходила строительная выставка UzStroyExpo 2022. В рамках мероприятия современный завод Durable Beton представил сборные железобетонные изделия (ЖБИ) под брендом «Durable ЖБИ» и брусчатку под брендом Durable Stone.
Для демонстрации изделий и решений в натуральную величину стенд был представлен не в выставочном зале, а на открытой площадке. Специалисты отрасли смогли непосредственно ознакомиться с изделиями и решениями, убедиться в их качестве.
На стенде были представлены решения для городской инфраструктуры, жилого и промышленного строительства и благоустройства территорий.
Одно из востребованных решений для городской инфраструктуры – канализационный колодец и железобетонные трубы. Их особенности:
Надежность труб
Трубы выдерживают нагрузки при условии засыпки грунтом до 10 м и обладают гарантированной несущей способностью. А резиновые уплотнители обеспечивают герметичность.
Надежность стыков
Усиленный замок высотой 10 см плотно соединяет элементы и обеспечивает сейсмическую устойчивость всей системы.
Надежность наружной части
Плита перекрытия с отверстием под люк не люфтит, не проседает, не крошится. Обеспечивает ровный горизонт с дорогой.
Преимущества плит перекрытия «Durable ЖБИ»:
Благодаря ровной поверхности потолки можно не обшивать гипсокартоном
Достаточно их оштукатурить и покрыть декоративной эмульсией или краской. Выгодно для застройщиков и покупателей недвижимости. Полы также не требуют дополнительной заливки бетоном (стяжки).
Выдерживают большие нагрузки
Благодаря качественному бетону, арматуре и европейским технологиям производства.
Для строительства производственных зданий отличной альтернативой металлоконструкциям являются сборные ЖБИ. Они отличаются большей надежностью и экономичностью.
Большой интерес у гостей вызвала брусчатка и дизайнерские решения Durable Stone для облагораживания территорий. Ее преимущества:
Мраморная крошка на поверхности не только блестит и выглядит эстетично, но и защищает от скольжения.
Обувь всегда чистая и сухая. Швы между плитками не дают застаиваться воде и слякоти. И за счет своей тяжести плитка не шатается.
Благодаря технологии укладки плитки на песок ее легко можно заменить и уложить снова.
Бордюры, водосток, клумба, декор под дерево и газонная решетка создадут завершенный вид территории.
Разнообразие форм, цветов и размеров позволяет собрать необычные раскладки и воплотить оригинальные решения.
Сегодня в ассортименте Durable Stone более 20 видов брусчатки в шести цветовых решениях. Срок службы при соблюдении правил укладки и эксплуатации — более 10 лет. В качестве бонуса клиентам предоставляется бесплатная 3D-визуализация проекта мощения и украшения территории.
«Решения Durable ЖБИ и Durable Stone созданы с учетом местного и лучшего мирового опыта. Теперь на рынке капитального строительства Узбекистана есть надежные, экономически выгодные и эстетичные решения», — отметил Игорь Кан, руководитель отдела маркетинга ООО Durable Management Co.