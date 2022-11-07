Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 7 ноября принял вновь назначенного посла Алжира Бумедиана Геннада, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот посла, министр поздравил его с назначением и пожелал успехов в осуществлении дипломатической миссии.

В ходе встречи рассмотрены предложения по активизации политического диалога, в том числе посредством организации взаимных визитов, проведения консультаций, развития межпарламентских контактов, координации взаимодействия в рамках международных институтов.





Достигнута договоренность о реализации потенциала сотрудничества в торгово-экономической сфере. Состоялся обмен мнениями об участии алжирских компаний в реализации инвестиционных проектов в Узбекистане в сферах автомобильной и нефтегазовой промышленности, ИКТ, текстиля, сельского хозяйства и др.

Министр и посол отметили важность поддержания прямых контактов между торгово-промышленными палатами и бизнес-субъектами двух стран, а также рассмотрения вопроса открытия торговых домов на взаимной основе. Подчеркнута возможность увеличения туристского потока из Алжира в исторические города Узбекистана.

На переговорах также обсужден ряд вопросов международной и региональной политики.