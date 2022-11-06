Отчёт о проделанной работе сдают диспетчерской службе. Она контролирует каждый шаг работников депо. Если состав успешно прошёл проверку, он выходит на линию.



По распоряжению диспетчеров в свой путь отправляется вторая модель 81-718/719, также именуемая как «ТИСУ». Эти составы закупили для Юнусабадской линии в 2001 году. Чтобы такой поезд выехал из депо, к нему подключают «удочку» — специальный кабель, по которому пускают напряжение мощностью 186 Вольт.



Если поезд проехал станцию, не останавливаясь, знайте, что это служебный состав либо состав, который испытывают на рельсах или перегоняют на ремонт. Такие поезда заменяют резервными. Они стоят в депо, всегда готовые выйти на маршрут.