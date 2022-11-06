Как устроен Ташкентский метрополитен
Где ночуют и лечатся поезда
Кто управляет поездом
Кто встречает и провожает поезда
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Фото: Евгений Сорочин.
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Комментарии
Ulughbek R
Спасибо всем причастным! Желаю нашему метрополитену и дальше развиваться. У метро не хватает главного -- доступности до самих платформ, люди на колясках, мамы с колясками, пассажиры с сумками большими и просто пожилым людям тяжело добираться до самих поездов, хотя сами платформы сделаны безбарьерно и можно залезть в сами поезда без проблем. Сделать бы лифты на каждую станцию -- цены бы не было нашему метро.
alex kramer
Хоть какое-то позитивное событие в свете сплошного негатива в последнее время. С праздником, метрополитеновцы! Вам есть, над чем работать. Улучшайте качество обслуживания!