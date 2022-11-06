Заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров на втором Международном экономическом форуме в Самарканде 3 ноября рассказал, каким будет Узбекистан через пять лет.
Американский журналист и ведущий Райан Чилкот обратился к вице-премьеру и задал вопрос:
«Представим, что я потенциальный инвестор. Я приехал на экономический форум Узбекистана во второй раз, и всё прошло отлично, особенно плов был превосходным. Но я до сих пор не уверен, инвестировать в Узбекистан или нет. Что бы вы сказали о том, что произойдет в стране в ближайшие пять лет, чтобы убедить этого инвестора в том, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в Узбекистан?»
Пока Джамшид Кучкаров готовился отвечать, журналист в шутку добавил: «Если я задаю такие сложные вопросы, наверное, это моё последние участие в этом форуме».
Вице-премьер выразил надежду, что за пять лет экономика Узбекистана станет «зеленее». «К тому времени мы заменим все старые электростанции. Во-вторых, будет только один государственный банк. Возможно, у него будет некоторое количество акций в обращении».
«К тому же… знаешь, Райан, в следующий раз мы тебя не пригласим… Задавай мне лёгкие вопросы о том, когда я родился, какой университет я окончил», — сказал министр под смех и аплодисменты в зале.
Журналист в ответ также пошутил: «В моем первом вопросе, если вы помните, я спросил, что вы можете гарантировать в следующем году. И мы получили ответ: на следующем форуме меня не будет» (со смехом).
Далее вице-премьер описал экономические цели, определённые в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы.
«[Стратегия] охватывает практически все направления. По каждому направлению ставятся конкретные цели. Мы экономисты, поэтому первое, на что мы обращаем внимание, — это ВВП. Наша цель — достичь 100 млрд долларов ВВП [за пять лет], и мы надеемся, что она будет достигнута. Также в два раза сократится уровень бедности. ВВП на душу населения составит 2800 долларов. Все сидящие здесь знают, что это значит: дело не только в том, что 100 млрд долларов — красивая цифра», — заявил он.
Джамшид Кучкаров сказал, что в этом году ВВП на душу населения превысит 2000 долларов.
«Это результат многолетнего упорного труда нашего народа. Я думаю, что выведение этого показателя до 2800 долларов было бы хорошим результатом. После этого наша цель — 4000 долларов», — сказал глава экономического комплекса правительства Узбекистана.
Вице-премьер добавил, что к разработке Стратегии развития привлекались международные эксперты, участвующие в форуме, и их рекомендации и отчёты были учтены. «Поэтому я бы сказал, что это наша совместная стратегия. Мы будем двигаться в этом направлении», — заключил он.
Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде отметила, что Узбекистан за короткий период провёл больше реформ, чем другие страны. Однако, по её словам, ещё многое предстоит сделать, а некоторые реформы идут медленнее других. К примеру, достигнут прогресс в приватизации маленьких компаний, но это не касается средних и крупных государственных предприятий и банков.
«Мы думаем, что для этого необходимо провести большую подготовительную работу, но сейчас действительно пора сосредоточиться на приватизации и реструктуризации государственных предприятий и государственных банков», — сказал она.
Анна Бьерде также затронула недостатки в проектах развития человеческого капитала, в том числе реформе образования, здравоохранения и сферы социальной защиты.
Представитель Всемирного банка отметила, что очень немногие страны завершили переход к рыночной экономике, увеличили рост ВВП и стали страной с более высоким доходом без увеличение доли сектора услуг в экономике.
«Узбекистан на самом деле имеет удивительно низкий уровень вклада [сферы услуг в ВВП] по сравнению с другими странами — это около 30%. В среднем по Европе и Центральной Азии это больше 50%. Даже страны в Центральной Азии имеют более высокий показатель», — сказала она.
В преддверии форума «Газета.uz» публиковала статью Анны Бьерде, в которой она пишет о необходимости скоординированного и последовательного подхода к реформам для достижения целей по сокращению бедности вдвое и вхождению Узбекистана в верхнюю часть группы стран со средними доходами на душу населения.
Бахтиёр
Вице премьеру пора бы на землю опуститься, зачем высокопарными словами разбрасываться. Или знает что через пять лет он уже будет в другом месте.