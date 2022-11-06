Заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров на втором Международном экономическом форуме в Самарканде 3 ноября рассказал, каким будет Узбекистан через пять лет.

Американский журналист и ведущий Райан Чилкот обратился к вице-премьеру и задал вопрос:

«Представим, что я потенциальный инвестор. Я приехал на экономический форум Узбекистана во второй раз, и всё прошло отлично, особенно плов был превосходным. Но я до сих пор не уверен, инвестировать в Узбекистан или нет. Что бы вы сказали о том, что произойдет в стране в ближайшие пять лет, чтобы убедить этого инвестора в том, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в Узбекистан?»

Пока Джамшид Кучкаров готовился отвечать, журналист в шутку добавил: «Если я задаю такие сложные вопросы, наверное, это моё последние участие в этом форуме».

Вице-премьер выразил надежду, что за пять лет экономика Узбекистана станет «зеленее». «К тому времени мы заменим все старые электростанции. Во-вторых, будет только один государственный банк. Возможно, у него будет некоторое количество акций в обращении».

«К тому же… знаешь, Райан, в следующий раз мы тебя не пригласим… Задавай мне лёгкие вопросы о том, когда я родился, какой университет я окончил», — сказал министр под смех и аплодисменты в зале.

Журналист в ответ также пошутил: «В моем первом вопросе, если вы помните, я спросил, что вы можете гарантировать в следующем году. И мы получили ответ: на следующем форуме меня не будет» (со смехом).

Далее вице-премьер описал экономические цели, определённые в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы.

«[Стратегия] охватывает практически все направления. По каждому направлению ставятся конкретные цели. Мы экономисты, поэтому первое, на что мы обращаем внимание, — это ВВП. Наша цель — достичь 100 млрд долларов ВВП [за пять лет], и мы надеемся, что она будет достигнута. Также в два раза сократится уровень бедности. ВВП на душу населения составит 2800 долларов. Все сидящие здесь знают, что это значит: дело не только в том, что 100 млрд долларов — красивая цифра», — заявил он.

Джамшид Кучкаров сказал, что в этом году ВВП на душу населения превысит 2000 долларов.

«Это результат многолетнего упорного труда нашего народа. Я думаю, что выведение этого показателя до 2800 долларов было бы хорошим результатом. После этого наша цель — 4000 долларов», — сказал глава экономического комплекса правительства Узбекистана.

Вице-премьер добавил, что к разработке Стратегии развития привлекались международные эксперты, участвующие в форуме, и их рекомендации и отчёты были учтены. «Поэтому я бы сказал, что это наша совместная стратегия. Мы будем двигаться в этом направлении», — заключил он.

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде отметила, что Узбекистан за короткий период провёл больше реформ, чем другие страны. Однако, по её словам, ещё многое предстоит сделать, а некоторые реформы идут медленнее других. К примеру, достигнут прогресс в приватизации маленьких компаний, но это не касается средних и крупных государственных предприятий и банков.

«Мы думаем, что для этого необходимо провести большую подготовительную работу, но сейчас действительно пора сосредоточиться на приватизации и реструктуризации государственных предприятий и государственных банков», — сказал она.

Анна Бьерде также затронула недостатки в проектах развития человеческого капитала, в том числе реформе образования, здравоохранения и сферы социальной защиты.

Представитель Всемирного банка отметила, что очень немногие страны завершили переход к рыночной экономике, увеличили рост ВВП и стали страной с более высоким доходом без увеличение доли сектора услуг в экономике.

«Узбекистан на самом деле имеет удивительно низкий уровень вклада [сферы услуг в ВВП] по сравнению с другими странами — это около 30%. В среднем по Европе и Центральной Азии это больше 50%. Даже страны в Центральной Азии имеют более высокий показатель», — сказала она.

В преддверии форума «Газета.uz» публиковала статью Анны Бьерде, в которой она пишет о необходимости скоординированного и последовательного подхода к реформам для достижения целей по сокращению бедности вдвое и вхождению Узбекистана в верхнюю часть группы стран со средними доходами на душу населения.