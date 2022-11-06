Депутат кенгаша Камашинского района Кашкадарьинской области, руководитель фермерского хозяйства «Мирзадала Норбой» Панжи Нуртоев подозревается в избиении ученика 9-го класса. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Сообщается, что 15-летний школьник встречался с внучкой Панжи Нуртоева, которая учится в 8-м классе. В ночь на 4 ноября, примерно в 2:35, подросток залез в дом девочки через окно. Дед девочки застал подростка в комнате внучки, и они с его сыном Шерзодом Нуртоевым избили его.

Примерно в 4:00 того же дня пострадавший поступил в Камашинское районное медицинское объединение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, многочисленными повреждениями тканей лица. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Доследственной проверкой занимался районный отдел органов внутренних дел, но затем собранные документы были переданы прокуратуре, поскольку Панжи Нуртоев (1963 года рождения) является депутатом местного кенгаша и имеет депутатскую неприкосновенность, которую можно лишить только после представления прокурора и получения согласия кенгаша.

Отец пострадавшего подростка Бахтиёр Кличев сообщил «Дарё», что его сын получил серьёзные травмы.

«Да, мой сын поступил по-мальчишески, не буду этого отрицать. Но правильно ли, что такой взрослый человек, депутат вместе с сыном избил его практически до смерти? Что бы было, если бы мой сын умер?» — сказал он.

«Дом депутата закрыт и недоступен. У его внучки и моего сына было на свидание. Девочка впустила моего сына в дом. Депутат увидел это и вместе с двумя сыновьями избил его почти до смерти. Сына рвало кровью. Сейчас он лечится в больнице, — рассказал он.

Журналист «Дарё» пытался взять комментарий у депутата, который признал содеянное, но нецензурными словами оскорбил его и сказал, что он может жаловаться хоть председателю Сената Танзиле Нарбаевой.

Кашкадарьинский областной совет Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) провёл собрание для обсуждения действий Панжи Нуртоева. На нём говорилось, что в районе хорошо знают Нуртоева как человека, который на протяжении многих лет способствует развитию фермерства, однако это не оправдывает его действия. Подчеркивалось, что в правовом государстве никому не дано право применять физическую силу, грубо нарушать закон и произвольно применять наказание к кому бы то ни было.

«Ничем нельзя оправдать жестокое избиение школьника Панжи Нуртоевым из-за его действий. Кроме того, его абсурдные ответы на вопросы журналиста, обратившегося для выяснения деталей инцидента, в частности, оскорбительные слова, серьёзно запятнали не только его самого и его семью, но и репутацию партии, в которой он состоял, а также честь депутата», — говорится в сообщении.

Областной совет УзЛиДеП проголосовал за исключение его из рядов партии, а также внёс представление в Камашинский районный кенгаш об отзыве у него депутатского мандата.