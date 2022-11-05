UzDigital TV, провайдер цифрового телевидения, в связи с многочисленными просьбами и заинтересованностью пользователей к акции Qulay Imkoniyat, продолжает ее под названием Qulay Taklif с более комфортными условиями для телезрителей.

Акция Qulay Taklif представляет собой рассрочку на шесть месяцев. Ежемесячно в течение всего периода рассрочки абонент производит оплату в размере 75 тысяч сумов. Дополнительный бонус акции — отмена абонентской платы на полгода.

Подключиться к услугам компании можно, оставив онлайн-заявку в Telegram-боте компании или позвонив по телефону: 1065.

Телезрители получат полгода бесплатного просмотра по максимальному пакету каналов в зависимости от региона обслуживания. Все это — для положительных эмоций и удобства пользователей.

Колл-центр: (+998) 78−129−90−00, 1065.

Сайт: uzdtv.uz

Telegram-канал: t.me/Uzdtv_uz

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