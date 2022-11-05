4 ноября в Самарканде в рамках Экономического форума Узбекистана TBC Bank Group PLC провел День рынков капитала TBC 2022.

День рынков капитала — это важное событие для инвесторов и аналитиков, проводимое TBC Bank ежегодно или раз в два года, в котором представлены презентации руководства и всесторонний обзор стратегических приоритетов компании, а также ее финансовые и операционные показатели.

Цель мероприятия — подчеркнуть важность рынка Узбекистана в стратегии TBC Bank.

На мероприятии руководство TBC Bank поделилось актуальной информацией по различным темам: итоги деятельности и стратегические приоритеты банка, финансовый и макроэкономический обзор Грузии и Узбекистана, технологический и цифровой фокус компании, цифровая экосистема, выход на международные рынки, операционная деятельность в Узбекистане и другое. Специальный спикер мероприятия — президент Национального банка Грузии, который представил обзор банковского сектора Грузии.

TBC Bank Group PLC начал свою деятельность в Узбекистане в 2019 году, купив контрольный пакет акций у одного из ведущих платежных сервисов Узбекистана Payme и запустив на рынке цифровой банк, предлагающий розничные банковские услуги с помощью мобильного приложения TBC UZ на основе инновационной финтех-платформы Space. За два года деятельности в Узбекистане приложение TBC UZ загрузили более 3 млн пользователей, а зарегистрированных розничных клиентов более 2 млн.

С презентациями можно будет ознакомиться на веб-сайте Investor Relations в разделе Results Center.

О TBC Bank Group PLC

TBC Bank Group PLC (TBC PLC) — акционерное общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Великобритании. TBC PLC — является материнской компанией АО TBC Bank и группой компаний, которые в основном работают в финансовом секторе Грузии и других тесно-связанных областях. TBC PLC также расширяет свою деятельность в Узбекистане.

TBC PLC котируется на Лондонской фондовой бирже под индексом TBCG и входит в индекс FTSE 250. Также является членом серии индексов FTSE4Good и индекса MSCI UK Small Cap.

Согласно данным, опубликованным Национальным банком Грузии, TBC Bank вместе с дочерними компаниями является одной из ведущих банковских групп в Грузии с общей долей рынка 39,1% клиентских кредитов и 40,7% клиентских депозитов по состоянию на 30 июня 2022 года.

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