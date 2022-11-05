29 октября Piramit — флагманский проект компании Koс Construction — в честь первой годовщины строительства объекта провел пресс-конференцию в офисе продаж и экскурсию на строительный объект. Символично, что в этот день в Турции отмечалась 99-я годовщина создания республики. Во время мероприятия руководство Koс Construction рассказало участникам о процессе строительства комплекса.

В состав объекта войдут торговый центр Piramit Mall с шоппинг-пространством для более чем 90 мировых брендов и 52-этажный небоскреб Piramit Tower, а также кафе, рестораны, спа-центры и даже инфинити-бассейны с великолепным видом на город. Комплекс готовится стать центром притяжения ценителей качественной, современной, деловой, но в тоже время удобной жизни.

Начало ивента

Грандиозное мероприятие началось в стильном лобби офиса продаж компании. На пресс-тур были приглашены топ-блогеры и журналисты, представители архитектурной сферы, дизайнеры, селебрити и владельцы бизнеса. Блестящая светская явка была дополнена эффектным фуршетом. В самом центре холла был расположен архитектурный макет, точная копия будущего комплекса, с подсветкой и движущимися элементами, который привлекал внимание гостей и объективов их смартфонов.

В самом начале слово было предоставлено главному менеджеру проекта Хусейну Теперу, заместителю генерального директора компании Koс Group. Он рассказал в своем выступлении, что на сегодняшний день реализация комплекса идет полным ходом и чего удалось достигнуть за год: Piramit Tower уже получил награду за «Лучший архитектурно-строительный проект» на FIABCI-Central Asia 2022.

«Расставив в жизни три точки, как в Пирамидах, наша компания соединила дом, бизнес (работу) и покупки. Наш комплекс объединил эти три точки в одном пространстве, обеспечив комфорт до максимального уровня, позволяя экономить и эффективно расходовать время. Мы начали свой путь в Узбекистане под девизом „Жизнь в этой пирамиде“! Самое уникальное в нем — все что необходимо для жизни вы можете получить, нажав одну кнопку в лифте!» — отметил топ-менеджер.





Экскурсия

Все гости были приглашены в шоурум, созданный по проекту одной из будущих квартир. Подобный проект квартиры каждый будущий житель комплекса сможет заказать под ключ и получить персональный дизайн-проект и планировку на свой вкус. Для этого в стафе девелопера предусмотрена дизайнерская группа, которая индивидуально будет работать над каждым проектом. Средняя высота потолка квартиры — 3,3 м. В каждой из квартир будет отдельное электрооснащение. Стены комплекса строятся из особого высококачественного бетона.

В продолжение программы пресс-тура посетители проследовали на сам объект. На строительной площадке комплекса всем гостям, одетым в специальные защитные жилеты и каски, довелось своими глазами увидеть строящийся небоскреб.

«Строительные бригады, состоящие из 400 человек, работают в режиме 24/7, то есть рабочий процесс идет непрерывно. В создании комплекса применяются современные высокотехнологичные материалы от лидирующих компаний-производителей. Кроме того, передовые технологии гидравлической опалубочной системы позволяют ежемесячно возводить по пять этажей. Во всех железобетонных колоннах и стенах здания используются самые современные технологии промышленной опалубки. Согласно данному плану работ, железобетонные работы башни будут выполнены в сентябре 2023 года. Во всем здании планируется использовать 95 000 куб. м бетона и 12 500 тонн арматуры, а также 1000 тонн стали, из которых будет состоять композитная система», — поделился Мустафа Тунч Арыджан, заместитель генерального директора по строительству.





Нетворкинг и фуршет

После увлекательностей экскурсии гостей ивента ожидало выступление sales-менеджера компании Диера, который подробно рассказал о преимуществах комплекса и ответил на технические и прочие вопросы. Гости могли подробно расспросить его обо всех деталях. Далее был предложен изысканный фуршет, где все могли пообщаться в неформальной обстановке с представителями компании, в том числе с ее руководящим составом.

Проект бренда Koс Construction Piramit — это современный многофункциональный комплекс, который сочетает в себе все условия для комфортной и роскошной жизни. Общая площадь застройки составляет 160 000 кв. м.

Башня Piramit Tower будет состоять из 52 этажей и иметь общую высоту 203 метра. Здание включает в себя четыре этажа под землей и 47 этажей плюс мансарда над землей. В башне расположатся резиденции и офисы. ТРЦ Piramit Mall включит в себя шесть этажей и большой закрытый паркинг на 1000 автомобилей.





Koс Group — одна из ведущих мировых компаний в строительной отрасли с более полувековым опытом работы. Компания специализируется на строительстве под ключ, электромонтажных работах, монтажных работ инженерных систем, управлении проектами, возобновляемых источниках энергии и вторичном сырье. В настоящий момент Koç Construction реализует 15 разных проектов в Узбекистане: в Ташкенте, Самарканде и Бухаре со штатом более 4000 сотрудников.

Офис продаж: Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, 53Б.

Телефон: (+998) 78−777−33−33.

Instagram: @piramit.uz

E-mail: info@piramit.uz

Сайт: piramit.uz

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