Каждый день родители, бабушки и дедушки бесчисленное количество раз общаются с детьми. Эти небольшие взаимодействия могут показаться несущественными, но именно они играют важную роль в стимулировании развития умственных способностей каждого ребенка.

К пяти годам объем мозга ребенка уже достигает 90% объема мозга взрослого человека. Все родители, бабушки и дедушки разговаривают, общаются и играют с детьми, находящимися на их попечении.

Но последние научные исследования показывают, что весь потенциал взаимодействия часто упускается из виду, потому что оно не является воспитательным, чутким и заботливым. А это как раз те виды взаимодействий, которые имеют решающее значение для развития и благополучия детей. Если взрослые смогут создавать «маленькие мгновения» и повторять их часто с самого раннего возраста ребенка, они помогут заложить основу для его благополучия и обучения на протяжении всей жизни.





Родители, бабушки и дедушки могут создавать значимые моменты, обеспечивая взаимодействие с малышами и детьми путем поддержки их когнитивного, социально-эмоционального развития и навыков в течение жизни.

К примеру:

Важно научить ребенка и привить любовь к пению и танцам, так как песни с простыми словами и сильным ритмом подходят для детей. Пение, танцы и музыкальное творчество в кругу семьи помогают детям освоить ценные социальные навыки — умение быть частью общества, соблюдать очередь, распознавать эмоции, взаимодействовать и чувствовать себя частью семьи. Совместное использование культурных музыкальных и танцевальных традиций с маленькими детьми создает единство в семейных отношениях и развивает сильное чувство индивидуальности. Нужно поощрять ребенка участвовать совместно со старшими членами семьи в полезных «взрослых» мероприятиях, таких как покупки продуктов и выполнение поручений. Научить вежливому общению в магазине, помогать с домашними делами. Можно давать им специальные задания, за которые они будут нести ответственность, например, мытье овощей. Дети учатся, наблюдая за другими и помогая им. Это дает им возможность развивать социальные и мыслительные навыки, уверенность в себе для выполнения новых задач. Нужно создавать вместе с ребенком особые моменты и распорядок дня. Важно проводить время каждый вечер за чтением или пением колыбельных песен, обнимать ребенка перед сном. Чувство безопасности дома помогает детям развивать уверенность в себе, чтобы исследовать окружающую среду. Создание особых моментов и ежедневного распорядка помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и комфорте. Регулярное совместное выполнение важных дел поможет сплотить семью, и ребенок будет знать, что заботливые взрослые всегда будут рядом с ним.





Эти примеры могут показаться очевидными, но взрослые часто заняты и отвлекаются на многочисленные обязанности, связанные с работой и родительством. Иногда бывает трудно думать сознательно о том, как конструктивно взаимодействовать с детьми.

Облегчить создание значимых мгновений — главная цель нового приложения Besh Qadam. Это локальная версия приложения Thrive by Five, разработанного австралийской благотворительной организацией Minderoo Foundation.

Приложение было запущено в Узбекистане в сотрудничестве с Инновационным центром информационных и педагогических технологий при Министерстве дошкольного образования Узбекистана. Оно доступно для бесплатного скачивания и использования.

Приложение Besh Qadam включает в себя более 100 простых и веселых занятий с детьми в возрасте до пяти лет. Приложение помогает родителям, бабушкам и дедушкам легко проводить свободное время с детьми. Предлагаемые занятия не требуют значительных затрат времени или дорогих игрушек, они опираются на последние исследования в области нейронауки и на местные или традиционные методы воспитания.





Для разработки приложения фонд Minderoo сотрудничал с Центром мозга и разума Сиднейского университета, а также с двумя местными партнерами в Узбекистане — Министерством дошкольного образования и Инновационным центром.

Чтобы создать приложение, которое будет подходить для взрослых и детей в Узбекистане, исследователи из Сиднейского университета провели глубокий анализ общественных норм, родительских ролей, а также религиозных, культурных и экологических факторов, влияющих на практику воспитания детей в стране, который, в свою очередь, был подтвержден местными экспертами.

Содержание распределено по пяти основным областям: «Игра, общение, беседа, здоровый дом и общество» и основано на пяти нейробиологических системах, которые лежат в основе оптимального социального, эмоционального и когнитивного развития. Эти системы развиваются в период раннего детства. Используя приложение Besh Qadam, родители могут целенаправленно воздействовать на эти пять систем, чтобы помочь детям развить здоровое поведение и раскрыть свой потенциал.





«Приложение Besh Qadam уникальным образом сочетает новые научные данные о раннем развитии мозга с культурными знаниями, характерными для конкретной местности. Это действительно уникальное приложение, которое помогает родителям ускорить процесс обучения своих детей», — сказала профессор из Центра мозга и разума Сиднейского университета Яна Хики.

Родители, бабушки и дедушки делают многое для заботы о малышах и детях из любви и преданности. Но если приложить немного дополнительных усилий с помощью приложения Besh Qadam, это может оказать большое влияние на развитие мозга ребенка и помочь ему получить необходимый старт в жизни.

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