Повседневность современных жителей города не ограничивается маршрутом «дом — работа — дом». Горожане ходят в спортзалы, кофейни и рестораны, где проводят много времени. И порой они сталкиваются с тем, что смартфон оказывается разряжен в неподходящий момент.

Помочь в таких ситуациях могут повербанки от YOOU Share, которые посетитель заведения может использовать прямо на месте или взять с собой.





Как работает YOOU Share

YOOU Share представляет один из первых сервисов почасовой аренды зарядных устройств в Узбекистане.

Взять повербанк можно на любой станции, расположенной в городе. На данный момент станции устанавливаются в Ташкенте.

Повербанки YOOU Share совместимы с любыми устройствами: они поддерживают разъемы Type-C, micro-USB и Lightning для iPhone.

Теперь не нужно переживать, что батарея разрядится. Зарядить смартфон можно во время деловой встречи или шоппинга, в транспорте или забрать повербанк домой. Система автоматизирована и проста в использовании. Чтобы воспользоваться зарядным устройством YOOU Share, необходимо выполнить несколько несложных действий:

Отсканировать QR-код на станции и скачать приложение. Зарегистрироваться и привязать карту Uzcard либо Humo, а в скором времени и Visa. Отсканировать QR-код и взять повербанк.





Стоимость часа аренды — 3000 сумов. Стоимость аренды за сутки — 10 000 сумов. Вернуть повербанк на любую станцию YOOU Share нужно в течение трех дней с момента аренды. Достаточно найти на карте в приложении ближайшую станцию со свободным слотом. Если устройство не будет возвращено, сервис спишет штраф с банковской карты пользователя.

Почему выгодно быть партнером YOOU Share

У YOOU Share более 3800 активных пользователей, привыкших к регулярным тратам. Установка станции поможет привлечь больше посетителей и сделать их своими постоянными клиентами — они будут дольше оставаться в заведении, пока заряжают телефон, и чаще его посещать.





Преимущества сотрудничества с YOOU Share:

дополнительная реклама заведения: в приложении будет указана его локация, соцсети, контакты и часы работы;

комфорт для гостей заведения;

отсутствие необходимости охранять телефоны гостей;

не нужно постоянно покупать кучу кабелей и зарядок;

на экраны больших станций можно транслировать видео и изображения;

техническое обслуживание станций и клиентов остается за YOOU Share.

Кроме того, гости не будут забывать свои смартфоны и другие устройства, а значит, не потеряют их.





Как стать партнером YOOU Share

Сервис YOOU Share открыт к сотрудничеству с бизнесом. Стать партнером YOOU Share достаточно легко:

Выбрать удобный тип станции: Big на 36 слотов или Mini на 6 слотов. Установив станцию в заведении, оплачивать ежемесячную подписку. Предоставить гостям повербанки на бесплатной основе и без регистрации.





Стоимость станций:

Big — 500 тысяч сумов;

Mini — 250 тысяч сумов.

При оплате подписки аренда для сотрудников заведения бесплатна.

Скачать приложение YOOU Share можно по ссылке.

С инструкцией по аренде можно ознакомиться в видео по ссылке.

Телефон: (+998) 99−850−95−17.

Сайт: yoou.uz

Facebook: fb.com/yoou.share.uz

Instagram: @yoou_share_uz

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