Директор Агентства по управлению государственными активами (АУГА) в интервью «Газете.uz» Акмалхон Ортиков высказался о приватизации Единого общереспубликанского процессингового центра (работает под брендом Uzcard).

Напомним, 75% госдоли в Uzcard была продана за 210,1 млрд сумов (около 18,9 млн долларов). Сделка была заключена в сентябре, но АУГА объявило о неё только после публикаций в СМИ.

Госдоли, принадлежавшие пяти банкам, перешли четырём совладельцам компании — Мансуру Пулатовичу Усманову, Камрону Анваровичу Акбарову, Тимуру Махмуджановичу Азадову и Обиду Алимджановичу Агзамходжаеву (каждому по 18,75%), которые до сделки владели в сумме 25% доли.

«Раньше 75% государственной доли [в Uzcard] находились в нескольких банках в разрозненном состоянии. Согласно соответствующим программам приватизации, было поручено разработать предложение о том, чтобы собрать эти доли в агентстве, а затем приватизировать. Эти доли находились в государственных банках, то есть государство имеет право самостоятельно пользоваться своими активами… Затем доли были собраны в Агентстве по управлению госактивами, а до этого они были разбросаны в пяти банках», — заявил глава АУГА на полях II международного экономического форума в Самарканде.

По его словам, согласно закону «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», участник общества, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан в письменной форме известить об этом остальных совладельцев, которые имеют право на преимущественное право покупки.

Цена госдоли была установлена в соответствии с оценкой независимой оценочной организации Real Excellent Valuation.

«Кроме нас, 25% долей владели четыре физических лица. Мы одновременно отравили им уведомления о том, что мы хотим продать эти 75% и официально спросили их, будут ли они пользоваться своим правом [преимущественной покупки] согласно статье 20 закона об обществах с ограниченной ответственностью. Эти четверо совладельцев официально обратились к нам и заявили, что хотят вчетвером купить эту долю в пропорциональном виде по рыночной стоимости. И мы были обязаны по закону предложить им [долю] и предложили», — сообщил Акмалхон Ортиков.

Глава агентства утверждает, что новые владельцы государственной доли «хорошо выполнили свою гражданскую ответственность» и оперативно перечислили 210,1 млрд сумов в приватизационный фонд АУГА. Агентство, в свою очередь, перевело часть суммы в госбюджет для финансирования госрасходов, сказал он.

Приватизация Uzcard вызвала вопросы у общественности. Финансист Отабек Бакиров спросил, почему государство, которое владело 75% доли в ООО, не изменило форму компании на акционерное общество, поскольку тогда можно было продать долю на открытом аукционе и выручить намного большую сумму с продажи.

«Эта доля была разбросана в нескольких банках… Почему не превратили [компанию] в акционерное общество? Мы создаём АО тогда, когда речь идёт об очень большом государственном предприятии или производстве. Если существует свыше 50 акционеров, то [компания] превращается в АО. А до перехода госдоли нам, в компании было до 10 совладельцев, а после перехода — всего 5. Не было необходимости превращать компанию в АО», — заявил глава АУГА.

Акмалхон Ортиков утверждает, что подтверждением открытости приватизационных процессов является выставление на открытый аукцион около 1000 госактивов и 35 тысяч земель, чего «раньше никогда не было».

«То, что кто-то воспользовался своим правом по закону, не считается закрытой сделкой. Мы выполнили своё обязательство, определенное в законе. Когда мы продавали 57% госдоли в Coca-Cola Uzbekistan, то по соглашению о франшизе мы обратились к американской Coca-Cola, которая владела 43%, сообщили о планах продать долю и спросили, будет ли она пользоваться своим правом. Она сказала, что мы можем продавать», — заявил он.

По его словам, государство не может объявить о продаже нескольких активов, потому что есть совладельцы, «через которых нужно пройти».

«А для того, чтобы прийти к ним, нам нужно выполнить ряд процедур: есть процесс оценки, есть процесс инвентаризации. После их завершения мы направляемся к ним и спрашиваем, будут ли они пользоваться своим правом [преимущественной покупку]. Если нет, то мы потом прибегаем к таким инструментам приватизации, как выставление на аукцион или биржу, либо продажа через консультанта», — пояснил он.

Напомним, что в конце 2020 года вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщал, что Узбекистан может начать переговоры по приватизации Coca-Cola Uzbekistan с компанией, готовой заплатить 70 млн долларов. В начале 2021 года стало известно, что для участия в тендере заявку подала турецкая Coca Cola İçecek. В компании сообщали, что отвечают всем выдвинутым требованиям.

В январе того года появилось обращение узбекской компании Hydrolife Bottlers, направленное в Антимонопольный комитет. В документе отмечалось, что производитель готов предложить 150 млн долларов за покупку госдоли в Coca-Cola Uzbekistan, но не может принять участие в торгах из-за «условий тендера». С таким же обращением, но уже в Агентство по противодействию коррупции, обратилась другая компания — Perfect Shine Energetic.

После изучения обращений предпринимателей Антикоррупционное агентство потребовало приостановить тендер по продаже госдоли в компании Coca-Cola Bottlers Uzbekistan. В ведомстве считают, что «чрезмерно высокие критерии и необоснованные требования» приводят к искусственному сокращению участников торгов и возникновению коррупционных факторов.

В итоге госдоля Coca-Cola Bottlers Uzbekistan была продана турецкой Coca-Cola İçecek за 252,28 млн долларов, что в 3,6 раза больше, чем в самом начале озвучивало правительство.