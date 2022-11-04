UzAuto на базе завода UzSungwoo запустил современный цех термообработки металла. Организация полностью автоматизированного цеха обработки металла путем горячей штамповки на заводе UzSungwoo позволяет локализовать 20 типов комплектующих для моделей Chevrolet Tracker и Onyx, на сумму более $19 млн долларов США. В результате запуска новой линии годовой объем производства «UzSungwoo» достигнет 95 млн долларов.

Проект был реализован АО «Узавтосаноат» в рамках задач, поставленных главой государства Шавкатом Мирзиёевым: создать эффективную систему развития производства и расширить производственную кооперацию в республике. Сегодня ряд проектов по выпуску новой продукции и расширению существующих мощностей по отраслям экономики пополнил проект «Узавтосаноат» стоимостью 10 млн долларов — «Тепловая обработка металла». Он реализован на производственных мощностях структурного предприятия СП ООО UzSungwoo.

Новая линия горячей обработки металла UzSungwoo, спроектированная по новейшим технологиям, оснащена оборудованием для резки, горячего прессования и лазерной резки металла от одних из ведущих мировых поставщиков — Schuler, Benteler, Prima Power. В результате запуска новой линии на предприятии создано дополнительно 120 рабочих мест и обеспечен выпуск 2,4 млн металлических изделий.





Развитие экономики напрямую связано с ростом производства. Организация в Узбекистане очередного уникального в регионе высокотехнологичного и наукоемкого производства, безусловно, способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики и стабильному росту экспорта. Более того, возможность производства продукции, ранее импортируемой в Узбекистан, даст возможность сократить импорт и другим отраслям.

Учитывая мультипликативность автомобильной отрасли, новые технологии производства увеличат востребованность в специалистах высокого уровня, задействованных в отрасли, и дадут стимул молодому поколению в получении качественного образования по многим направлениям. Современное производство также даст импульс роста числа высококлассных инженеров, развития технических наук, а также культуры управления в соответствии с международными стандартами.





Предприятие UzSungwoo, занимающее прочные позиции в автомобильной промышленности Узбекистана, уже 10 лет производит более 300 наименований штампованных и сварных деталей для автотранспорта местного производства и для крупных автозаводов России, Мексики, Бразилии и Кореи.

Завод входит в структуру UzAuto, и с момента запуска в 2012 году UzSungwoo уже привлекло инвестиции в размере около 60 млн долларов, создав около 900 рабочих мест.

На правах рекламы.