Первый заместитель председателя правления «Узавтосаноат» по вопросам трансформации и финансов Азизбек Шукуров на II Международном экономическом форуме в Самарканде 4 ноября высказался о монопольном положении UzAuto Motors в Узбекистане и конкурентных преимуществах компании.

Его спросили о высоких таможенных пошлинах, которые защищают UzAuto Motors от конкуренции и позволяют её сохранять монопольное положение на узбекском рынке.

«Что касается пошлин, то это не мое решение или решение моей компании. Так что я не думаю, что у меня есть право говорить от имени правительства. Но я могу сказать, что на протяжении многих-многих лет рынок был открыт для российских автомобилей. Таким образом, автомобили российского производства были освобождены от пошлин, но никогда не могли прийти и конкурировать с нами. Их доля всегда была весьма мизерной», — заявил он.

Азизбек Шукуров также напомнил, что сейчас импорт электромобилей освобождён от таможенных пошлин и других платежей.

«В-третьих, думаю, что нас достаточно сильная индустриализация в стране. Так что даже если рынок откроется, это не значит, что мы исчезнем. Конечно, мы не сможем сохранить те 95% рынка, которые у нас есть прямо сейчас, которыми мы наслаждаемся сейчас. [Доля] может уменьшиться, но она не уменьшится резко. Мы не видим никаких причин, по которым эта доля рынка должна резко сокращаться», — указал он.

Первый замглавы «Узавтосаноат» объяснил это тем, что у компании налажено полное производство автомобилей в Узбекистане, где имеется более 100 местных поставщиков «с вертикальной интеграцией». «Эти поставщики принадлежат нам, и они изготавливают и поставляют нам транспортные двигатели, радиаторы, лобовое стекло, внутреннюю отделка, экстерьер, электрические детали и другие запчасти», — сообщил он.

UzAuto Motors также «экономит много денег на логистике».

«Так что с точки зрения стоимости, я думаю, что наши основные продукты, такие как Damas и Cobalt, стоят меньше 10−11 тысяч долларов. Поэтому я не думаю, что какая-либо другая компания может предложить такие розничные цены на нашем рынке», — заявил Азизбек Шукуров.

По его словам, UzAuto Motors «не избегает конкуренции и будет приветствовать её».

«Возможно, вы уже знаете, что в прошлом году был указ президента о снижении таможенных пошлин [на ввоз иномарок], по-моему, на 30% или 40%. Потом в том же указе было указано, что с января 2023 года произойдет очередное снижение таможенных пошлин. Таким образом, в целом таможенные пошлины снизятся более чем в два раза», — напомнил он.

Азизбек Шукуров также отметил достаточно широкую дилерскую сеть компании, которая насчитывает более 100 дилерских центров и более 200 станций технического обслуживания в Узбекистане.

«Так что мы вполне самоуверенны, я бы сказал. И в любом маленьком городе или деревне, куда бы вы ни отправились, вы можете найти станцию технического обслуживания Chevrolet, где мы можем легко отремонтировать ваши автомобили. Я думаю, что у нас достаточно конкурентных преимуществ в стране», — сказал он.

Первый замглавы «Узавтосаноат» указал, что еще одним показателем конкурентоспособности UzAuto Motors является рынок Казахстана.

«Например, казахстанский рынок — это открытый рынок, и мы пошли туда и завоевали его. Сейчас у нас 40% рынка в этой стране, что означает, что у нас очень хороший продукт, у нас очень хорошая стоимость и у нас очень хорошая структура продаж», — отметил он.

UzAuto Motors планирует выпустить 500 тысяч автомобилей уже в 2023 году, а в перспективе выйти на показатель в 1 миллион машин в год. Соглашение о расширении производства было подписано между «Узавтосаноат», UzAuto Motors и General Motors.

«Газета.uz» ранее сообщала, что компания UzAuto Motors получила таможенные льготы и преференции на 1,9 трлн сумов (177,6 млн долларов) за шесть месяцев 2021 года. Это льготы по таможенным пошлинам, акцизному налогу и НДС, предоставляемых актами президента и Кабмина.