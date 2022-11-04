В рамках II экономического форума Узбекистана на тему «Люди в центре экономических реформ», проходившего в Самарканде с 3 по 4 ноября, между «Узпромстройбанком» и Международной финансовой корпорацией (МФК) подписано мандатное письмо.

Согласно документу, МФК предоставит банку субординированный кредит в размере 50 млн долларов и содействие по выпуску и частному размещению еврооблигаций.

Тем самым корпорация намечает оказание содействия реализации намеченных предприватизационных мероприятий банка путем улучшения достаточности капитала. В частности, будут поддержаны меры по увеличению масштабов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства в стратегически важных областях.

С 2018 года «Узпромстройбанк» тесно сотрудничает с МФК по вопросам укрепления корпоративного управления банка, пересмотра бизнес-процессов, коммерциализации его операций, совершенствования системы управления рисками, а также содействия банку в развитии зеленого банкинга.

В настоящее время после диагностики и построения клиентоцентричной модели развития бизнеса осуществляется третий этап трансформации, где внедряется новая бизнес-модель банка с обновлением IT-системы и сопутствующей инфраструктуры.

Для реализации необходимых мер по подготовке «Узпромстройбанка» к приватизационному процессу в августе МФК выделил банку кредитную линию в размере 75 млн долларов с опцией конвертации в акционерный капитал.

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