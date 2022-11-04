Почти 600 млн сумов, предназначенных для приобретения школьных инвентаря и мебели, были расхищены в городах Ангрен и Чирчик Ташкентской области, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Директор школы-интерната в Ангрене В. У. и руководитель ООО «T. Z.» Г. К., вступив в сговор, подделали документы на сумму 474,3 млн сумов якобы для приобретения школьного инвентаря, который в школу не поступил.

Делопроизводитель этого же ООО и его помощник и Ш. А. вступили в сговор с директором специализированной школы в Чирчике Г. М. и подделали документы на 124,2 млн сумов на покупку офисной мебели. Мебель школа не получала, деньги были присвоены и растрачены.

Возбуждены уголовные дела по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) и статье 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.